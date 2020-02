‘Temptation’-Mezdi openhartig: “Ik had op een bepaald moment geen zin meer in vrouwen” Silke Denissen

19 februari 2020

20u54

Bron: Talk To My Manager 0 Showbizz In 2018 was Mezdi uit ‘Temptation Island’ betrokken bij een zwaar motorongeluk, waar hij fysiek en mentaal heel erg van heeft afgezien. Dat vertelt hij in de YouTube-show ‘Talk To My Manager’. Het ongeluk had ook gevolgen voor zijn liefdesleven.

In 2018 haalde Mezdi uit ‘Temptation Island’ de krantenkoppen: hij was met zijn motor achteraan op een auto gebotst en de lucht in geslingerd. Daarna werd hij met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Een lange revalidatie wachtte hem. In ‘Talk To My Manager’ vertelt hij nu dat hij geluk gehad heeft. “Ik had gelukkig een goede basis”, vertelt Mezdi. “Ik ben jong, dus ik heb spieren die snel herstellen. Mijn lichaam weet wat het kan en wat het moet. Maar vooral had ik het geluk dat ik mijn nek niet gebroken heb."

Fysieke en mentale tol

De tol was echter hoog: Mezdi liep een hersenkneuzing op en verwondingen aan zijn rugwervels, borstholte, meniscus, heupsteun, kruisbanden en enkels. “Dat was enkel nog de fysieke schade", klinkt het. “Ook mentaal ging ik door een mindere periode. Ik droomde dat ik op de motor zat en raakte maar niet uit die droom. Dat was fucked up. Daarnaast was mijn motor net nieuw, ik had hem laten aanpassen en was er hartstikke blij mee. Maar ik kon ook een tijdje niet werken en kreeg een hoge verzekeringspremie voorgeschoteld. Dan ga je fysiek en mentaal naar de tering, maar krijg je ook financieel nog een flinke dreun.”

Dat mensen op sociale media erg veel te zeggen hadden over zijn ongeluk, kwam ook hard binnen, geeft hij toe. “Ik reed niet hard, ik reed niet gevaarlijk en was goed beschermd. Maar toen ik in het ziekenhuis lag - helemaal in de kreukels - en Facebook opende, las ik hoe kerels van 48 en vrouwen van 50 reageerden: ‘Je moet jezelf maar tegen een boom rijden’ of ‘Rij jezelf maar dood’. Dat is pesten.”

Stil liefdesleven

Op liefdesvlak staat het allemaal een beetje stil voor Mezdi. “Ik heb me de laatste periode, toen ik net bekend werd, iets te veel uitgeleefd”, geeft hij toe. “Ik ben er zo vol voor gegaan, dat ik op een bepaald moment helemaal geen zin meer had in vrouwen. Ik had geen zin in alle hoofdpijn die erbij komt kijken. Daarbij was mijn energie ook helemaal gedaald omdat ik antidepressiva slikte.”

Maar in 2020 moet het anders. “Ik wil fysiek weer echt sterk worden en de vrouw van mijn dromen vinden! Maar dat zei ik vorig jaar ook al", lacht Mezdi. “Gewoon het leven er weer injagen.”

Meer over Mezdi