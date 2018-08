'Temptation'-Mezdi brengt single 'Cheatcode' uit: "Het moet niet te diepzinnig zijn" DBJ

07 augustus 2018

19u59 0 Showbizz Mezdi uit het afgelopen seizoen van 'Temptation Island' heeft een single uitgebracht. 'Cheatcode' noemde de ex van Danielle zijn deuntje toepasselijk en hij maakte het samen met Matsoe Matsoe, bekend uit 'Oh Oh Cherso' en rapper Justice Toch.

Tijd voor een carrièrewending dacht autodealer Mezdi uit Groningen na zijn deelname aan 'Temptation Island'. De muziekbusiness leek hem wel wat en nu heeft de spierbundel dus zijn eerste single uit. Matsoe Matsoe, bekend als de blonde drinkebroer uit 'Oh Oh Cherso', nam hem mee in het wereldje. Zet twee van die allround begaafde types bij elkaar en daar kan alleen maar virtuoos stukje muziek op volgen. "We zijn allebei bezet, maar het all right. Laat me je verleiden want het kan Tonight. Ja, zo gaan we lekker op die CheatCode-vibe", luidt de tekst van Cheatcode.

"Het moet niet te diepzinnig zijn", zegt het duo aan het Nederlandse RTL. "Het moet gewoon lekker zijn, een leuk verhaal ... en een beetje bewegen." De twee kennen elkaar omdat ze hetzelfde management hebben en dus leek een samenwerking voor de twee heren een uitstekend idee. "Ik vond het een rare gozer", zegt Matsoe. "Maar hij heeft veel volgers, dus ik dacht: 'laat ik een track met hem maken'."