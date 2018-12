‘Temptation’ Merijn heeft eerste single uit en begraaft het verleden: “Pommeline? Da’s écht een afgesloten hoofdstuk” Wim Nijsten

06 december 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Een klootzak die hij weleens in elkaar zou slaan.” Dat zei ‘Temptation’ Merijn (26) over z’n rivaal Fabrizio. Maar wat hij en Pommeline zoal uitspoken, interesseert Merijn niet langer. Omdat hij weer gelukkig is in de liefde én z’n eerste single klaar heeft, zegt Merijn in Dag Allemaal.

Twee jaar geleden nam Merijn met z’n vriendin Lisa deel aan ‘Temptation Island’. Hun relatie overleefde het programma niet, en Merijn begon iets met verleidster Pommeline. Ze waren een dik jaar een koppel, tot zij voor Fabrizio koos, met wie ze intussen verloofd is. Merijn zocht en vond troost in z’n muziek. Hij was al deejay vóór hij aan ‘Temptation Island’ meedeed, en nu heeft hij onder de naam Brooklyn zijn eerste single uit: ‘Run Town’. “Ik vind het superspannend, hier heb ik heel lang naartoe geleefd”, zegt Merijn aan het blad. “Ik ben al zes jaar dj, en als je dan eindelijk je eigen nummer online gooit, is dat erg spannend.”

Hoe zijn de eerste reacties?

Online wordt het nummer vaak gedeeld. Wat opvalt: de helft van mijn volgers zijn Vlamingen. Ik word ook vaak herkend. Als ik ergens ga draaien, hoor ik de hele tijd: ‘Da’s Merijn van ‘Temptation Island’!’

Jouw artiestennaam is Brooklyn. Was DJ Merijn commercieel niet interessanter geweest?

Commercieel was dat misschien een goeie zet geweest, maar op een dag zal het ‘Temptation’-effect uitgewerkt zijn, en dus is het op lange termijn beter om mijn oorspronkelijke deejay-naam aan te houden. Bovendien wil ik in de toekomst graag werk uitbrengen in het buitenland, en Brooklyn klinkt internationaler.

Helpt jouw bekendheid om ­opdrachten binnen te halen?

Ik word alleszins een pak meer geboekt sinds ik op televisie ben geweest. Dankzij ‘Temptation Island’ kon ik laten zien wat ik kan. Maar ’t is ook niet altijd makkelijk om die stempel te dragen. Ik ben al zes jaar diskjockey, maar sommige boekingskantoren denken: kan die wel echt plaatjes draaien?

Zijn alle verwikkelingen in de ­nasleep van ‘Temptation Island’ al uit je systeem?

Ik heb die periode helemaal afgesloten. Mijn nieuwe relatie zit heel goed. Karlijn is bekend van ‘The Voice Of Holland’. We zitten allebei in de muziek en hebben dus veel gemeenschappelijk. Dat was in mijn vorige relaties niet altijd het geval.

Een tijdje geleden publiceerden Karlijn en jij foto’s waarop het leek alsof jullie getrouwd zijn.

(lacht) We hebben onze volgers op het verkeerde been gezet. Die foto’s zijn gemaakt op het huwelijk van mijn moeder, afgelopen zomer. Karlijn en ik zijn pas zeven maanden samen, da’s veel te vroeg om in het huwelijksbootje te stappen.

Jouw ‘goede vriend’ Fabrizio heeft niet zo lang gewacht om Pommeline ten huwelijk te vragen.

Dat klopt, zij zijn er snel voor gegaan. Ach, als zij dat willen, moeten ze dat gewoon doen.

Volg jij het doen en laten van ­Pommeline nog?

Nee, da’s een afgesloten ­hoofdstuk. Waar zij zich nu mee bezighoudt, interesseert me geen moer meer.

Dan is Fabrizio ook geen ‘respectloze klootzak’ meer, zoals je hem eerder noemde in ons blad?

(haalt de schouders op) Ik heb er geen spijt van dat ik hem zo heb genoemd in jullie blad, hoor. Ik was echt razend toen bleek dat hij mijn vriendin had afgepakt. Ach, intussen ligt dat allemaal achter mij. Definitief begraven. We zijn nu allebei gelukkig in onze nieuwe ­relatie, en da’s gewoon prima.

Dus Fabrizio hoeft niet langer te vrezen dat je je belofte zal houden en hem, samen met Mezdi, in elkaar zal slaan?

Ach, dat was als grapje ­bedoeld. Want als ik dat serieus meende, was ’t al lang gebeurd. Geloof me maar!