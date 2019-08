‘Temptation’-Megan valt voor 19 jaar oudere stripclubuitbater (en dat baart sommigen zorgen) Redactie

Bron: Dag Allemaal 6 Showbizz Kevin, die haar op ‘Temptation Island’ afschilderde als oliedom, is voorgoed verleden tijd voor Megan (20). Haar hart klopt nu voor Maxence, bijna dubbel zo oud als zij en geen onbekende voor het gerecht. En toch zegt Megans mama: “Ik ben zo blij voor mijn dochter, ze heeft eindelijk rust gevonden.”

Megan en Kevin waren vorig jaar, naast Tim en Deborah, hét spraak­makende koppel uit Temptation Island 2018. Kevin beschreef z’n Megan als ‘koekerond’ (Oostends voor dom, red.) bij de verleidsters, Megan dook vrijwel meteen tussen de lakens met verleider Joshua. En daarmee was alle hoop op een goede afloop voor hen volledig van de baan: de twee gingen allebei als vrijgezel naar huis. Daarna bleef het stil rond Megan, tot ze recent vriend en vijand verraste met een stroom aan pikante beelden op Instagram. De Oostendse viel enkele kilo’s af, onderging een borstvergroting en pronkt nu met haar nieuwe lijf én herwonnen zelfvertrouwen. En dat laatste zou weleens te maken kunnen hebben met ander opmerkelijk nieuws. Want Megan heeft opnieuw de liefde gevonden, en wel bij de twintig jaar oudere Maxence Vanderwilt (39).

Gevangenisstraf

En die naam doet een belletje rinkelen. De Vanderwilts zijn in Oostende geen onbesproken familie. Maxence’ oudere broer Frédéric is de ex-man van Barbara Gandolfi. Die twee laatsten - die nog steeds een zakelijke band hebben - werden allebei vervolgd voor het oplichten van de Franse acteur Jean-Paul Belmondo, al werden ze vorig jaar door het hof van beroep vrijgesproken. En ook Maxence, de nieuwe liefde van Megan, blijkt geen onbeschreven blad. De man startte in 2014 een vennootschap die destijds de parenclub van Barbara huisvestte, én is uitbater van twee stripclubs in Kortrijk en Oostende: The New Dreams. In 2017 liep hij in die hoedanigheid een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel op, voor inbreuken op de sociale wetgeving. Hij moest ook 18.000 euro betalen, waarvan de helft met uitstel.

Ongure praktijken

“Pikante beelden op Instagram én een relatie met een stripclub­eigenaar? Ik hoor de mensen er al het hunne van denken”, zucht Megans moeder Vanessa (48).

Je bent bang dat sommigen zullen denken dat Megan nu als stripteaseuse werkt.

Terwijl ons Megan dat nooit zou doen! Dat ligt niet in haar aard, en ze gaat niet veranderen omdat ze nu met Maxence samen is. Maar ik geef toe dat ik me in het begin ook zorgen heb gemaakt, natuurlijk. Een stripclubuitbater... Op welke manier kijkt zo iemand naar vrouwen, hé. Je denkt dan meteen aan ongure praktijken.

En het toch wel forse leeftijdsverschil?

‘Hij is wel iets ouder dan ik’, had Megan me verteld. Toen ik vernam dat dat bijna twintig jaar is, heb ik wel gedacht: ‘Wat moet zo’n man van ons Megan?’

Heb je Maxence inmiddels al ­ontmoet?

Ja, en ik moet zeggen: mijn vooroordelen verdwenen als sneeuw voor de zon. Maxence is erg charmant, en zó respectvol naar ons toe. Eigenlijk ben ik blij dat Megan voor hem gevallen is. Liever een oudere man dan weer zo’n gast van begin de twintig die zich elk weekend lazarus drinkt.

Barbara Gandolfi en Frédéric ­Vanderwilt kennen een glamoureuze levensstijl. Zal Megan nu ook die weg op gaan?

Dat denk ik niet. Zowel Megan als Maxence werken hard en leven eerder bescheiden. Hij runt zijn clubs, Megan werkt in de zaak van haar papa. ’k Denk dat het vooral Maxence’ broer is die het graag breed laat hangen, Maxence zelf lijkt mij een heel ander type. Ik zeg het: wij zijn gerust, en ook Megan heeft haar rust teruggevonden. ’t Moet zijn dat Maxence net de man is die ze nodig had. n