‘Temptation’-Megan gaat naar Turkije voor cosmetische ingreep maar komt onherkenbaar terug TDS

11 oktober 2019

15u10

Bron: Instagram 12 Showbizz Megan Desaever (20), bekend van ‘Temptation Island’ 2018, heeft haar volgers serieus doen schrikken. De Oostendse trok naar Turkije om er onder het mes te gaan en er zich een compleet nieuw gebit aan te meten, maar daardoor ziet ze er nu compleet anders uit dan haar volgers gewend zijn.

In het verleden werd al duidelijk dat de dames die deelnemen aan ‘Temptation Island’ niet vies zijn van wat plastische chirurgie of andere ingrepen aan hun uiterlijk. Denk maar aan Pommeline of Rosanna. Megan deed met haar vriend Kevin mee aan ‘Temptation Island’, en door haar bewogen deelname kreeg haar zelfvertrouwen een enorme boost. Dat heeft zich inmiddels vertaald in uitdagendere looks. Ze liet eerder al fillers injecteren in haar lippen en liet haar borsten onder handen nemen, en besloot nu voor een compleet nieuw stel tanden te gaan.

Daarvoor trok Megan blijkbaar naar Turkije. “Eindelijk mijn nieuwe tanden! Dank u wel @dental_centre_turkey voor het super goede resultaat”, schrijft ze naast een foto van haar nieuwe gebit. De reacties lieten niet lang op zich wachten: het merendeel van Megans volgers is positief, maar sommigen stellen zich vragen over haar nieuwe look, en vinden dat ze onherkenbaar is veranderd.

“Ik herkende je niet”, laat iemand weten. Of ook: “Kijk wat er met haar is gebeurd, ze is een heel ander persoon”, “Zij lijkt echt niet meer op Megan uit ‘Temptation’” en “Je tanden zien er zeker goed uit maar je gezicht is zooo anders!”.