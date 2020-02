‘Temptation’ Joshua haalt uit naar Megan: “Op twee maanden tijd twee keer vreemdgegaan” SDE

11 februari 2020

12u54

Bron: Telegraaf 2 Showbizz Tijdens ‘Temptation Island' zocht deelneemster Megan nog troost in de armen van verleider Joshua, maar niet lang daarna begon ze een relatie met zijn beste vriend Jochen. Die relatie liep na twee maanden op de klippen. Omdat Megan vreemdging, zegt Joshua nu in een interview met de Nederlandse realityster Louisa Janssen.

In 2018 was het een tijdje grote liefde tussen Megan en Jochen, een jonge metser uit Limburg. Dat Jochen de beste vriend was van Joshua, die ten tijde van ‘Temptation Island' met Megan de lakens deelde, leek niemand te deren. “Ik wens jullie al de liefde en het geluk in deze wereld. Ik ben blij dat mijn beste vriend een goed meisje heeft gevonden”, aldus Joshua toen. Maar ondertussen klinkt hij heel anders. In een interview met realityster Louisa Janssen vertelt hij dat de relatie van Megan en Jochen al een tijd geleden op de klippen liep. “Ik denk dat ze twee maanden samen waren en dat Megan toen al twee keer is vreemdgegaan", klinkt het. “De appel valt dus niet ver van de boom.” Toch heeft hij af en toe nog contact met Megan, vertelt hij. “Ik heb haar pas nog gevraagd hoe het met haar was. Ze was heel gelukkig en ze heeft een nieuwe vriend.”

Joshua zelf kijkt vooral naar de toekomst, vertelt hij. Een gevolg van een zwaar auto-ongeluk begin dit jaar. “Op de bovenste verdieping woont een vrouwelijke pastoor. Zij zei: ‘Vanaf het eerste moment dat ik je zag, merkte ik dat er iets heel groots in je zat. Van God zelf.' Ik ben niet op de aarde gezet om gewoon te werken of gewoon iets te doen. Ik ben op de aarde gezet om mijn stem te gebruiken”, klinkt het. “Wat ik weet. Wat ik voel. Om negativiteit tegen te gaan. Om depressiviteit te normaliseren. En zij zegt dat we daarom zoveel tegenslagen in het leven hebben gehad. Omdat de duivel allemaal middelen geeft om zeker niet voor het juiste te gaan. Drugs, of alcohol, of mooie vrouwen. Dat zijn allemaal afleidingen.”