‘Temptation’-Joshua deelt beelden van zwaar ongeval: “Ik was depressief. Het was een wake-upcall” LV

23 januari 2020

11u08 0 Showbizz Joshua Feytons (23) is nog onder de indruk van zijn ongeval op 8 januari. De ‘Temptation Island’-verleider reed achteraan in op een rijdende vrachtwagen en werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Nu deelt hij daar beelden van, gefilmd door een dashcam.

Tijdens een inhaalmanoeuvre raakte de wagen van Joshua een vrachtwagen. Zijn auto ging hierdoor overkop. De klap was bijzonder zwaar. Wellicht ging het om een inschattingsfout, want er was op dat moment geen file. Bij het ongeval vielen twee gewonden: Joshua en de passagier die op z’n achterbank zat. Die laatste kwam er vanaf met lichte verwondingen. De ‘Temptation Island’-verleider zelf liep iets zwaardere verwondingen op. Zoals op de beelden die hij deelde te zien is, is Joshua duidelijk onder de indruk van het hele gebeuren. Voor hij werd meegenomen door de ambulance, zat Feytons er verweesd bij.

In een voice-over deelt Joshua zijn verhaal. “Alles in het leven gebeurt voor een reden. En wat er met mij gebeurde, was voor een reden”, begint hij. “Het was een wake-upcall. Ik was depressief voor het ongeval. Ik had mijn zaak, succes... Nu heb ik een tweede kans gekregen.”