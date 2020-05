‘Temptation Island’-verleidster Romee voelt zich niet schuldig na passionele kus met Zach: “Ik heb Simone een dienst bewezen!” Jean D'hondt

01 mei 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz “Ik wéét dat mensen denken dat de ‘Temptation’-verleidsters ‘goedkope’ meiden zijn”, zucht de Nederlandse Romee (21) in Dag Allemaal. Maar in haar geval is het net omgekeerd, vindt ze. En dat gerollebol met Zach? Dáár had ze haar redenen voor.

Vrijdag zagen we in ‘Temptation Island’ hoe Romee in het bed van Zach belandde en ze innig met hem kuste. Maar de volgende ochtend beweerde Zach dat hij alles was vergeten. “Dat vond ik zo flauw van hem”, zegt ­Romee, die momenteel een opleiding volgt om reisbegeleidster te worden. “Zelf drink ik nooit alcohol, ik word daar ziek van. Ik wil ergens nog wel aannemen dat je je niet alles herinnert van wat je gedaan hebt, de ochtend nadat je helemaal lazarus bent geweest. Maar we hebben anderhalf uur in zijn bed gelegen, bullshit dat hij dat niet meer zou weten! Plus: Zach had wel wat glaasjes op maar hij was zeker niet stomdronken. Door zo te liegen heeft hij zichzelf voor schut gezet, vind ik.”

Speelde jij een spel of vind je Zach oprecht leuk?

Ik vind Zach wel een spontane gezellige jongen, maar speelde vooral mijn rol als verleidster. Door hem in de fout te doen gaan, heb ik zijn lief Simone trouwens een dienst bewezen.

Dat moet je toch eens ­uitleggen.

Welja, Simone wilde een kind met Zach. Dat doe je toch niet met een kerel die bij de eerste de beste gelegenheid passioneel gaat kussen met een andere vrouw?

Da’s ook een ­manier om het te bekijken. Verleidster Eline ging met Arda nog een stap verder: zij hadden seks.

Ik heb zoveel medelijden met zijn vriendin Elke! Mijn hart brak echt toen ik haar reactie zag op televisie: ‘Was ik maar wat magerder, dan was dit niet gebeurd.’ Dat is zo onvoorstelbaar pijnlijk.

Temeer omdat je als kijker de indruk hebt dat Eline net als jij een spel speelt.

Hm, aan mij heeft Eline toch toegegeven dat ze wel degelijk gevoelens heeft voor Arda. (laat een stilte vallen) Ik weet wel hoe mensen denken over ‘Temptation’-verleidsters, hoor. Dat wij allemaal goedkoop zijn. Maar in mijn geval is het net omgekeerd. Ik ben al vier jaar vrijgezel, en ga maar zelden op date. Ach, er is maar één ding dat ik écht vervelend vind.

En dat is?

Door mijn accent kom ik op tv over als een echte boerin. Ik heb er ook helemaal niet bij stilgestaan om wat netter te praten voor de camera’s. Stom van me.

