‘Temptation Island’-verleidster Kimberly en Heikki blijken geen onbekenden: “Ik voelde op mijn 14de vlinders voor Heikki” KAV

19 februari 2019

06u00

Het viel al snel op bij de kennismaking op 'Temptation Island': sommige jagers en prooien leken elkaar al ergens van te kennen. Milou (23) is al meteen op haar hoede. Want verleidster Kimberly (21) duidde haar vriend Heikki (24) niet voor niets aan als favoriet, vertelde ze in Dag Allemaal.

“Toen Kimberly naar voren kwam, gingen bij mij direct alle alarmbellen af”, liet Milou zich na de ontmoeting met de verleidsters ontvallen. “Want ik weet dat Heikki haar kent en ooit contact met haar had. Toen ze daar zo stond, dacht ik: is er misschien toch ooit meer geweest, dat ik niet weet?”

Complete verrassing

Tijdens hun laatste romantische avond op ‘Temptation Island’ zagen we verder hoe Milou haar bezorgdheden aan Heikki duidelijk maakt en hij haar suste. “Kimberly en ik waren vroeger goed bevriend, maar hebben geen contact meer”, zei Heikki. Al moest hij wel opbiechten dat hij ‘even hartjes naar Kimberly heeft gestuurd’. Puur vriendschappelijk evenwel.

Wanneer we Kimberly vragen of ze een verleden heeft met Heikki, geeft ook zij toe dat ze geen onbekenden zijn voor elkaar. “Ik leerde Heikki kennen op de motorcross toen ik 13 of 14 jaar was”, vertelt ze. “Ik ga niet zeggen dat ik gevoelens voor hem had, maar er waren wel heel even vlinders. Dat wist hij niet, want ik heb dat laten overwaaien. Dat Heikki ook net nu deelneemt aan ‘Temptation Island’, kwam als een complete verrassing voor mij.”

Toeval

Heikki en Kimberly zijn niet de enigen die elkaar al eerder hebben ontmoet. Ook Sydneys lief Demi en verleider Timone blijken een connectie te hebben. En verleidster Naomi is dan weer geen vreemde voor Morgan. Nog een andere verleidster, die eveneens Demi heet, ten slotte kwam Sydney al tegen op festivals.

Wordt zoiets niet vooraf gecheckt? “Jawel”, zo klinkt het bij de makers van ‘Temptation Island’. “Maar in deze tijden van sociale media is de wereld een stuk kleiner. Mensen met dezelfde interesses gaan vaak naar dezelfde clubs of festivals. We proberen te vermijden om kennissen bij elkaar te zetten, maar dat is dus niet makkelijk. Deze connecties zijn dus ook toevallig.”