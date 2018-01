'Temptation Island'-verleidster is foto's van penissen moe: "Stop er alstublieft mee" EDA

28 januari 2018

12u06

Bron: VIER, Instagram 0 Showbizz Yana Daems moet nog haar grote debuut maken op het kleine scherm, maar de 'Temptation Island'-verleidster heeft nu al een schare fans verzameld op social media. De 23-jarige nagelstyliste uit Oostende is echter overweldigd door de mannelijke aandacht die haar dezer dagen te beurt valt en roept haar fans op om 'geen foto's van hun geslachtsdelen meer te sturen'. "Ik ben het 'muuug'!"

Vanaf 1 februari gaat 'Temptation Island' weer van start op VIJF, maar Yana is nu al één van de opvallende verschijningen van het nieuwe seizoen. Zo liet de wulpse blondine optekenen dat ze er alles aan zal doen om de koppels in het programma uit elkaar te drijven. Daarvoor heeft ze onder meer 670 cc in de aanbieding en liet ze nog een aantal 'opsmukwerken' aan gezicht en lippen uitvoeren. Daems geeft grif toe dat ze niet van naturel houdt en veel geld uitgeeft aan plastische chirurgie.

Een dood dier

De nagelstyliste verzamelde de laatste weken al een heleboel fans op haar social media maar ondervindt nu al de keerzijde van de roem. Zo plaatste ze een opmerkelijke oproep op haar Instagram-account en vraagt ze haar mannelijke fans om te stoppen met 'dick pics' (foto's van geslachtsdelen) te sturen. Die is ze naar eigen zeggen helemaal 'muuug'.

“Het sturen van ‘dickpics’ is hetzelfde als wanneer je huisdier een dood dier meebrengt naar jou, omdat het beestje denkt dat het een mooi gebaar is”, schreef ze op haar sociale media. Stop er alstublieft mee!”

‘Temptation Island’ is vanaf donderdag 1 februari om 20.35 uur te volgen op VIJF.