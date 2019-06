‘Temptation Island’-verleidster Chiara opent schoonheidsinstituut IDR

02 juni 2019

10u00 0 Showbizz Voormalig ‘Temptation Island’-verleidster Chiara Creemers (25) heeft gisteren, 1 juni, haar eigen beautysalon geopend in Antwerpen. CC Beautystyliste, zoals de zaak heet, is een droom die werkelijkheid wordt voor de gewezen verleidster. “Ik ben trots, ja.”

Chiara deed enkele seizoenen geleden mee aan ‘Temptation Island’ en de brunette was daarna ook in ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ te zien. Sinds gisteren is ze niet enkel realityster, maar ook uitbaatster van een schoonheidsinstituut in de Bresstraat in Antwerpen. “Ik ben al een hele tijd bezig met beauty”, klinkt het. “Het was dan ook een droom om mijn eigen zaak te beginnen. Dat het mij gelukt is maakt me dan ook erg trots!”