'Temptation Island'-verleidster Angelique prijkt als eerste Vlaamse op cover van internationale Playboy

26 mei 2020

06u53

Bron: GVA 0 Showbizz Angelique Preud’homme (23), momenteel te zien als verleidster in ‘Temptation Island’, trekt eind augustus naar Praag voor een fotoshoot voor Playboy. Daarmee wordt ze de eerste Vlaamse die de internationale cover van het mannenblad siert. “We zijn toch allemaal in ons blootje geboren”, vertelt ze in Gazet van Antwerpen.

Angelique Preud’homme is het helemaal aan het maken in de modellenwereld. Uit honderden kandidates werd ze geselecteerd om op de cover van Playboy te staan. “Uiteraard ben ik fier op wat ik al bereikt heb”, klinkt het trots. “Het wordt ongetwijfeld een mooie reportage, want we maken een eerbetoon aan de Amerikaanse zangeres Madonna. Het nummer zal verschijnen in acht landen, waaronder de Verenigde Staten.”

Angelique houdt er rekening mee dat ze kritiek zal krijgen op haar shoot. “Maar eigenlijk raakt me dat niet”, vervolgt ze. “Ik beschouw het gewoon als mijn job en bovendien zijn we allemaal in ons blootje geboren. Het gaat trouwens om topfotografie, dat is iets anders dan vulgaire plaatjes.”

