‘Temptation Island’-verleider Joshua gewond na zwaar ongeval Kristof Pieters BDB

08 januari 2020

19u30 30 Showbizz ‘Temptation Island’-verleider Joshua Feytons (23) is woensdagnamiddag gewond geraakt na een zwaar ongeval op de E34 in Stekene. Zijn auto reed achteraan in op een rijdende vrachtwagen.

Tijdens een inhaalmanoeuvre raakte de wagen van Joshua de vrachtwagen. Zijn auto ging hierdoor overkop. De klap was bijzonder zwaar. Wellicht ging het om een inschattingsfout, want er was op dat moment geen file.

Bij het ongeval vielen twee gewonden: Joshua en de passagier die op z’n achterbank zat. Die laatste kwam er vanaf met lichte verwondingen. De ‘Temptation Island’-verleider zelf liep iets zwaardere verwondingen op.

(lees verder onder de foto)

Via een persmededeling liet het management van Joshua weten dat de realityster buiten levensgevaar verkeert. “Hij wordt momenteel verzorgd aan zijn verwondingen door een bekwaam team aan specialisten en maakt het naar omstandigheden goed. Hij vraagt om privacy en rust tijdens zijn revalidatie. In een later stadium zal hij zelf een update geven over zijn toestand”, klinkt het.

Door het ongeval was de E34 richting Zelzate geruime tijd geblokkeerd waardoor er een file stond vanaf de afrit Vrasene. De brandweer kwam ter plaatse voor de opkuis van de rijbaan. Door het ongeval was er namelijk heel wat olie op de weg terechtgekomen.