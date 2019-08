‘Temptation Island’-verleider Jietse heeft een vriendin: “Het was niet makkelijk om haar vertrouwen te winnen” CD

28 augustus 2019

10u00

Op 'Temptation Island' ving verleider Jietse Strubbe bot, maar in het echte leven heeft hij meer geluk in de liefde. Sinds kort is de 23-jarige Bruggeling samen met Jelke. Dat meldt het weekblad Story.

Jietse en Jelke kennen elkaar al langer, maar toch is de vonk pas twee weken geleden overgeslagen nadat ze een maand eerder op hetzelfde festival waren. “Heel toevallig allemaal, maar het klikte wel meteen”, aldus de gewezen ‘Temptation Island’-verleider. “Nadien hebben we nog een paar keer afgesproken en van het één kwam het ander. Ja, als verleider van ‘Temptation Island’ heb je niet altijd je reputatie mee. Het was niet makkelijk om haar vertrouwen te winnen, maar ondertussen weet Jelke ook hoe ik ben als persoon. Ze kan dus op haar beide oren slapen”, aldus Jietse, die dolgelukkig is met zijn vriendin. “Jelke is echt een supertof en sympathiek meisje.”