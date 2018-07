‘Temptation Island’-verleider Alex gaat voor borstverkleining EVDB

11u49 7 Showbizz Temptation Alex heeft bekendgemaakt dat hij een borstverkleining wil laten uitvoeren. Hij ging op bezoek bij Diana Gabriëls voor een intakegesprek.

"Ik ben nergens onzeker over. Als ik ergens onzeker over ben dan is het eigenlijk mijn uiterlijk en dan probeer ik dat aan te passen, of in ieder geval eraan te werken en dan neemt dat de onzekerheid weg", vertelt Alex Maas, beter bekend als 'Temptation Alex', in een interview waarbij hij zichzelf tegenspreekt. Ook vertelde hij nog dat hij zich meer zelfzeker voelt door veel en fanatiek te sporten.

Waarom Alex dan toch een borstverkleining wil laten uitvoeren, is nog niet duidelijk. Dat komen we pas volgende week te weten, wanneer het intakegesprek met Diana Gabriëls online komt.

Bekijk hieronder alvast het volledige interview door Diana Gabriëls.