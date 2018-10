'Temptation Island'-presentator Rick ziet relatie stranden TDS

31 oktober 2018

15u13

Bron: AD 0 Showbizz Rick Brandsteder (34) is weer single. De presentator zag zijn relatie met zijn vriendin Roosje, met wie hij samenwoonde, stranden. Dit bevestigt zijn management na berichtgeving in het Nederlandse weekblad Weekend.

Rick en Roosje waren sinds eind vorig jaar samen. Eerder dit jaar zei de 34-jarige zoon van Ron's Honeymoonquiz-showmaster Ron Brandsteder nog dat hij met haar oud wilde worden. “Roosje ís het. Met haar wil ik samenwonen, trouwen, kinderen krijgen en oud worden. En dat gevoel is wederzijds, dat is zo fijn", zei hij.

De 28-jarige Roosje is de dochter van voormalig presentator Bert Kuizenga en is als dj actief onder de naam Mia More.

El Capitan ⚓️♥️2.0 Een foto die is geplaatst door null (@rick_brandsteder) op 27 jun 2018 om 15:49 CEST

Wat is het warm he!? Wij vonden verkoeling in het toilet van een Aziatisch restaurant 🚽🥢 #toiletselfie #rickyenrosie #warmezomerdagen #liefde #summer18 #36graden #keepingitcool Een foto die is geplaatst door null (@djmiamore) op 07 aug 2018 om 17:08 CEST

Say Ljubliana! #slovenia #miamore #tourmanager Een foto die is geplaatst door null (@rick_brandsteder) op 08 jun 2018 om 13:32 CEST