‘Temptation Island’-koppel Vanessa en Jeremy uit elkaar IDR

20 december 2019

13u29

Bron: Eigen berichtgeving 3 Showbizz Ze waren het koppel dat ‘Temptation Island 2018' met glans doorstond, maar ondertussen zijn ook de Nederlandse tortelduifjes Vanessa en Jeremy niet langer een stel. De precieze reden van hun breuk is voorlopig onbekend.

Dat het Nederlandse stel uit elkaar is, komt enigszins als een verrassing. In april liet Vanessa immers weten dat ze nog steeds dolgelukkig was met Jeremy. Meer nog: de twee, die eind 2018 een huis kochten en al een hele tijd samenwoonden, vertelden zelfs dat ze zich klaar voelden om aan kinderen te beginnen.

Wanneer het precies fout liep tussen de 24-jarige rechtenstudente en haar ‘Jer’, is niet duidelijk. Maar dat het serieus scheef zit, mag wel blijken uit het feit dat de twee elkaar ook volledig uit hun leven gewist hebben. Zo volgen ze elkaar niet meer op Instagram, en zijn al hun gezamenlijke foto’s verwijderd.

Nieuwe liefde voor Vanessa?

Met de breuk van Vanessa en Jeremy zijn nu alle koppels die in 2018 deelnamen aan de ‘ultieme relatietest’ uit elkaar. De relaties van de Vlaamse koppels Deborah en Tim, Megan en Kevin en Nederlanders Danielle en Mezdi sneuvelden eerder al.

Toch lijkt het er niet op dat Vanessa heel erg treurt om haar relatiebreuk. Wie haar Instagram Stories volgt, merkt immers dat ze het wel heel gezellig lijkt te hebben met een zekere Elaih, een fitnessmodel.