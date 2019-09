‘Temptation Island’-koppel Demi en Sidney zijn uit elkaar DBJ

15 september 2019

11u07 1 Showbizz Demi en Sidney, een van de koppels die dit jaar deelnamen aan ‘Temptation Island’, zijn uit elkaar. Dat kondigde Demi zelf aan op Instagram. De reden voor de breuk is nog niet duidelijk.

“Via deze weg laat ik weten dat Sidney en ik niet meer samen zijn”, schrijft Demi op Instagram. “Het hele verhaal komt nog wel uit”, vult ze aan met een smiley. De breuk van Sidney en Demi betekent dat er van de vier koppels die deelnamen aan ‘Temptation Island’, nog maar eentje bij elkaar is.

Heikki en Milou gingen na het programma even uit elkaar, maar bevestigden hun relatie opnieuw voor de zomervakantie. In diezelfde periode gaven ook Laura en Roger aan niet langer als koppel maar enkel als vrienden door het leven te gaan. Rodanya en Morgan, ten slotte, gingen meteen na het programma uit elkaar na overspel van Rodanya met Danicio. Toch is Rodanya ondertussen zwanger van Morgan, ook al hebben ze beslist geen koppel meer te zijn.

Ondanks wat strubbelingen - Demi moest op tv horen dat haar vriend al met 76 vrouwen het bed had gedeeld - overleefden Sidney en Demi de ‘ultieme relatietest’. Tot nu dus, op een reden voor de breuk is het nog wachten.