'Temptation Island-deelnemer Mezdi in ziekenhuis na motorongeval' Suzanne Borgdorff

15 oktober 2018

21u50

Bron: AD 0 Showbizz Mezdi, deelnemer van het laatste seizoen van Temptation Island, is eerder vandaag betrokken geraakt bij een motorongeluk in Heerenveen. Hij botste op een auto waarna hij de lucht in werd geslingerd. Volgens het Nederlandse Noordernieuws is de realityseriekandidaat met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Mezdi's ex-vriendin Daniëlle, die ook in Temptation (RTL5) te zien was, laat aan Shownieuws weten dat haar vriend geopereerd werd. Hij is buiten levensgevaar. Naar verluidt is hij nog niet bij bewustzijn.

Van de 21-jarige Mezdi uit Heerenveen is bekend dat hij tijdens een motorrit graag gas geeft. In april van dit jaar werd zijn rijbewijs afgepakt nadat hij te hard reed. Ook werd de Nederlander, nadat hij filmpjes van zijn roekeloze gedrag op Instagram deelde, opgedragen een verkeerscursus te volgen. Zijn relatie met Daniëlle liep na het einde van Temptation Island afgelopen zomer op te klippen.

hit the gas, boosting my adrenaline Een foto die is geplaatst door null (@mezdi) op 11 okt 2018 om 18:25 CEST

Een foto die is geplaatst door Mezdi (@mezdi) op 30 jan 2017 om 02:14 CET