‘Temptation Island’-deelneemster Laura werd zwaar mishandeld door boze kijkers KD

18 oktober 2019

20u55 0 Showbizz Laura Moenaert (22), die te zien was in het meest recente seizoen van ‘Temptation Island’ heeft op Instagram enkele gruwelijke foto’s gedeeld. De blondine beweert dat ze vier maanden geleden door enkele boze kijkers werd aangevallen omdat ze, naar hun mening, het programma verpest had. Laura kreeg tijdens de uitzendingen al vaker het verwijt dat ze “te saai” was. “Ik heb een lastige periode achter de rug”, klinkt het openhartig.

“Vandaag is het exact vier maanden geleden dat ik op straat toegetakeld werd door een groep. Ik had volgens hen ‘Temptation Island’ verpest”, getuigt de twintiger. De blondine werd zwaar toegetakeld en deelde online enkele foto’s van haar verwondingen. Als redactie kiezen wij ervoor om deze beelden niet te publiceren. Wie de foto’s wil zien, kan Laura hier volgen. Opgelet: de beelden zijn niet voor gevoelige zielen.

Laura roemt ook haar ex-vriend Roger, met wie ze aan het programma deelnam. “Het voorval is gebeurd toen we uit elkaar waren, maar desondanks heeft Roger mij altijd beschermd op straat. Daarvoor ben ik hem eeuwig dankbaar”, klinkt het. “Ik voel me al stukken beter. Ik voel me ook al stukken sterker met dank aan mijn consultaties. Ik heb leuke vooruitzichten en ik durf al wat meer terug alleen buiten te wandelen.”