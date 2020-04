‘Temptation’-Giorgio vindt de liefde na alle miserie: “Ik hoop dat Miranda voor altijd de mijne is” MV

23 april 2020

06u00

Mooi nieuws in deze ­coronatijden. 'Tempta­tion'-Giorgio (25), die vorig jaar een zelfmoordpoging ondernam na een liefdesbreuk, heeft een nieuwe vriendin. "Ze heet Miranda, is 32 jaar en ik zie haar enorm graag", glundert Giorgio in weekblad TV Familie. "Ik hoop dat ze voor altijd de mijne is."

“Ik had genoeg van ­relaties. Veel vrouwen kennen niks van de liefde. Maar ­Miranda heeft mij ervan overtuigd dat er wel degelijk goeie, oprechte vrouwen bestaan”, zegt Giorgio in het weekblad. “Ze is trouwens Nederlandse en woont in Bergen op Zoom. Er is een leeftijdsverschil van bijna acht jaar, ja. So what? Op échte liefde staat geen leeftijd.”

Kende Miranda jou van ­‘Temptation Island’?

Nee. Maar ik heb het meteen eerlijk opgebiecht. En ja, toen waren er eerlijk gezegd wel wat schrikmomentjes, maar dat begrijp ik. Ik heb haar verteld dat ‘Temptation Island’ nu niets meer voor mij zou zijn. Ik kijk er ook niet meer naar.

Miranda wist ook niets over die zelfmoordpoging...

Ik heb daarover vrijuit met haar kunnen babbelen. Dat is ook nodig. Want ik ben nog niet helemaal 100%, hoor. Gelukkig is Miranda er nu, dat doet veel. Ze is héél speciaal voor mij.

(lees verder onder de foto)

Heb je nu dé ware gevonden, denk je?

Goh ja, Miranda geeft me een warm thuisgevoel. We zien elkaar graag. En dé ware liefde... Veel mensen zeggen dat zoiets niet bestaat, maar ik hóóp dat Miranda voor altijd de mijne is.

Ze heeft kinderen, hé?

Ja, twee. Maar ik hou van kinderen, hé. Ik wil een goeie pluspapa te zijn. We zouden ook graag samen een kindje maken. Maar dat zal jammer genoeg niet gaan. (stilte) Mijn dokter heeft vastgesteld dat ik onvruchtbaar ben... Daar was ik niet goed van. Maar ik ben daar toch al min of meer overheen.

Wonen Miranda en jij apart?

Nee, ik ben bij haar ingetrokken. Ik woonde nog thuis, bij mijn vader, zus en grootvader. Maar met dat coronagedoe... Zij zitten alle drie in de risicogroep, zie je. Door hun zwakke gezondheid. Dus ik wil hen zeker niet besmetten. Wie weet: als de coronacrisis voorbij is, ga ik misschien wel definitief bij Miranda in Nederland wonen. De toekomst ziet er in ieder geval véél rooskleuriger uit dan vorig jaar, amai. We genieten nu vooral van het samenzijn. Ja, ik ben weer een blije jongen!”

