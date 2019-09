‘Temptation’-Giorgio heeft de psychiatrie alweer verlaten: “Ik werd daar zot” Redactie

11 september 2019

06u00

Bron: TV Familie
In weekblad TV Familie kon je al lezen hoe het leven van Temptation Giorgio (24) een dramatische wending had genomen. Hij zag geen toekomst meer nadat zijn verloving met Samra was afgesprongen. Hij slikte een overdosis slaappillen en belandde in een coma. Van het ziekenhuis ging het vervolgens naar de psychiatrie. Want zijn dokter had hem gedwongen laten opnemen, vertelt Giorgio. "Ik zit hier niet op de juiste plek. Ik wil thuis zijn", zei hij. En daar is hij nu terug: thuis. Maar dan wel bij z'n ouders, die nu voor hem zorgen.

“Wat een opluchting”, zegt Giorgio in het weekblad. “Die opname was in feite compleet zinloos. Aan die therapeutische sessies heb ik weinig gehad. Ik voelde me er niet op m’n plaats. Eerlijk gezegd, ik werd daar zot. En dat kan niet de bedoeling zijn van de psychiatrie, hé. (lachje) Ik verlangde er zo naar om weer thuis te zijn. En nu woon ik voor een poosje bij m’n ouders.”

Daar wordt hij goed verzorgd. “Oh ja, aan hen heb ik op dit moment heel veel. Ze doen hun best voor mij. Om me op te beuren en zo. Dat is ook nodig. Want ik denk nog heel vaak aan die vreselijke dag toen ik het helemaal niet meer zag zitten... Ook mijn zus, die een beperking heeft, is zo lief voor haar broertje. Zij kwam mij een knuffelbeer brengen, zo schattig. Ik word wel nog begeleid, hier thuis. Thuis lukken die gesprekken beter dan in de psychiatrie. Omdat ik me hier veel beter voel. Maar het ligt allemaal nog gevoelig, alles wat er is gebeurd.”

Veel reactie

Sinds hij zijn verhaal deed, wordt Giorgio - die trouwens een gezichtstattoo liet zetten na de moeilijke periode - overspoeld door reacties. “Dat had ik totaal niet verwacht. Zoveel lieve, mooie, moedgevende reacties. Honderden, of misschien wel duizenden! Mensen lijken te begrijpen waarom ik ben overgegaan tot die wanhoopsdaad. De steun die ik van vreemden krijg... Ongelooflijk. Dat doet mij zó’n deugd. De mooiste reactie was iemand die schreef: ‘Nu weet ik wie die Giorgio écht is. Hij is niet die playboy, maar een fragiele man met een klein hartje.’ Daar word ik stil van”, zegt hij. “Veel mensen schrijven mij trouwens dat Samra het beest is van ons tweeën. Want ik noemde ons toch altijd Belle en het Beest, hé. En daarin hebben die mensen misschien wel gelijk. Want Samra maakt het mij nu opnieuw moeilijk.”

“Sinds ik bij m’n ouders woon, zoekt ze weer volop contact”, gaat de verleider verder. “Maar dat wil ik niet. Ze blijft maar berichtjes sturen en vraagt zich af waarom ik haar afblok. Samra is mij duidelijk nog niet vergeten. Dat zal ze ook niet kunnen, denk ik, na hetgeen we allemaal hebben meegemaakt samen. Ik sta nu blijkbaar zelfs sterker dan zij, ook al heb ik zo'n tien dagen in de psychiatrie gezeten. Zij beweert dat ik nog spullen van haar heb. Maar ik zou niet weten wat. ‘t Is nu echt wel duidelijk: dat meisje is niet goed wijs. Als er iemand rijp is voor de psychiatrie is zij het! Hopelijk leest ze dit en laat ze mij gerust. Want die stress kan ik écht niet gebruiken.”