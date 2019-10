‘Temptation’-Giorgio geobsedeerd door Disney: na ‘Belle en het Beest’-tattoo op gezicht nu ook op bovenbeen

Redactie

18 oktober 2019

06u00

Bron: TV FAMILIE 0 Showbizz Het gaat steeds beter met ‘Temptation’ Giorgio (24) na zijn stukgelopen verloving met Samra, zijn zelfmoordpoging en gedwongen opname in de psychiatrie. “Ik voel me goed, ja. Al krijg ik nog thuisbegeleiding, hoor”, zegt de ex-verleider, die nu bij z’n ouders woont in weekblad TV Familie. Giorgio heeft blijkbaar zijn eigen manier om te verwerken wat er speelt: hij liet zopas een nieuwe Disney-tattoo zetten, iets waar hij helemaal dol op is.

Zoals eerder al bekend was heeft Giorgio een tattoo op z’n gezicht laten zetten: een roos, die in de Disney-film ‘Belle en het Beest’ de pure liefde symboliseert. En nu heeft hij nóg een tattoo uit die Disney-klassieker op z’n lichaam. Getiteld: Belle en het Beest in de Duisternis. Die liet Giorgio op z’n bovenbeen aanbrengen.

“Ik ben uiteraard het Beest”, zegt hij. “En mijn Belle zal stralen als ik haar ooit vind. Precies zoals in mijn nieuwe tattoo. Ergens schijnt het licht altijd, hé. Binnenkort laat ik nog een tatoeage van Simba en Mufasa uit ‘De Leeuwenkoning’ zetten. Op m’n kuit. Die tekening zal mijn vader en mij symboliseren. Hij is mijn superheld, zie je.”