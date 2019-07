‘Temptation’-Giorgio en zijn lief reageren voor het eerst op aanval: “Ze bléven maar slaan” MV

31 juli 2019

06u00

Bron: TV FAMILIE 4 Showbizz Een fijne avond op het Mazefestival in Maaseik is voor ‘Temptation’-verleider Giorgio (24) en zijn lief - of beter: zijn verloofde - Samra uitgedraaid op een regelrechte nachtmerrie. Zowel Giorgio als Samra werden in elkaar geslagen. In weekblad Tv Familie doet Giorgio nu zijn verhaal.

“Samra en ik wilden bijna naar huis vertrekken. We hadden een zalige avond gehad op het Mazefestival”, begint de verleider. “En plots kreeg ik een ferme duw. Van een kerel die met zijn schouder tegen mij aanliep. Opzettelijk.”

Hoe reageerde jij?

‘Kijk toch eens uit’, heb ik gezegd. En hij: ‘Het is niet omdat ge op tv komt, dat ge hét zijt!’ En ja, zo is het begonnen. Hij zocht ambras met mij. En plots stonden al z’n vrienden rondom mij. Iemand riep: ‘Gij kent mijn vuist nog van vroeger!’ Maar ik herkende hem niet. Het ging ook allemaal zo enorm snel...

Die ruzie is dus geëscaleerd.

Ja, er zijn rake klappen gevallen. En ik... Tegen zo’n bende valt niets te beginnen. Van die slagen heb ik zelfs het bewustzijn verloren. Volgens Samra lag ik roerloos op de grond.

Wat heeft ze toen gedaan?

Samra is op mij gaan liggen. Maar die gasten bleven gewoon verder slaan. Ze hebben mijn neus en haar arm gebroken. En Samra heeft vier gebroken ribben...

Vreselijk. Wanneer ben jij bij je positieven gekomen?

In de ambulance. Ik hing vol bloed. Ze hadden voor alle zekerheid een steunverband rond m’n nek gedaan, want ze dachten dat die ook zwaar geraakt was. Gelukkig is dat niet het geval. We zijn goed verzorgd in het ziekenhuis, dat wel.

Iemand die erbij was beweert dat je zelf ruzie hebt gezocht.

Wat een smerige leugen! Wat zou ik van m’n oren beginnen maken tegen een hele groep mensen? Dat is zelfmoord! Ik heb mezelf gewoon verdedigd, al had ik geen enkel verweer. Want dat was minstens twintig man. Er waren ook vrouwen bij, stel u voor!

De politie onderzoekt de zaak nu.

Van enkele personen die Samra en mij hebben toegetakeld weet ik al wie ze zijn. Verder laat ik de politie haar werk doen. Oh man, het is zo erg... Moest dat nu gebeuren? Juist nu ik iets prachtigs heb meegemaakt...

Iets prachtigs? Hoe bedoel je?

Na mijn vakantie in Italië heb ik haar ten huwelijk gevraagd. Ja, met een ring en al. En ik heb er ook een gedicht over gemaakt: ‘Veel gebeurd en veel getreurd. Soms vallen, soms opstaan. En we bleven voor elkaar gaan. Ik ging zonet met schrik door m’n knieën en vroeg je om een ja zonder te liegen.’ Mooi, hé?

Zeker. En heeft Samra ja ­gezegd?

Ja! Ze is nu mijn verloofde. Iedereen mag weten dat wij een powerkoppel zijn. Zij de beauty, ik het beest. Anderen zijn precies jaloers op ons, dat is op een wel héél pijnlijke manier duidelijk geworden... Hopelijk laat iedereen die mij haat ons nu gerust.

