'Temptation'-Fabrizio gaat onder het mes: "Van een Griekse naar een Vlaamse neus" SD

20 juli 2018

13u09 0 Showbizz Vandaag is het de grote dag voor Fabrizio (26) uit 'Temptation Island'. Deze namiddag gaat hij onder het mes voor een neuscorrectie. Hoewel de verleider lang naar dit moment heeft uitgekeken, gaat het toch gepaard met de nodige spanning. "Ik ben als de dood voor naalden", vertelt hij in een video op het YouTube-kanaal van Diana Gabriels.

In de video is te zien hoe Fabrizio samen met de Nederlandse consulente en z'n liefje Pommeline (23) naar de kliniek in Zoetemeer rijdt, waar de operatie zal plaatsvinden. De Houthalense verleider met Griekse roots zit al enkele jaren verveeld met de omvang van zijn neus, en liet zich in de praktijk van Diana Gabriels overtuigen tot plastische chirurgie. Het doel van de operatie is een kleiner exemplaar, zonder 'bult'.

"Voorlopig ben ik nog niet zenuwachtig, wel heel benieuwd", vertelt hij. "Ik heb al 26 jaar dezelfde neus, en nu gaat die ineens veranderen." Aanvankelijk oogt Fabrizio nog ontspannen, maar naarmate de bestemming nadert, stijgt de spanning zienderogen. "Ik laat zonder verpinken tattoos zetten, maar als ik bloed moet laten trekken of een spuit krijgen, dan verandert mijn huidskleur naar lijkbleek", klinkt het. Gelukkig is Diana er om hem gerust te stellen. "De chirurg is een echte vakman die heel geconcentreerd en minutieus te werkt gaat. Een echte kunstenaar", vertelt ze.

Ondertussen laat Pommeline via Instagram Stories weten dat de operatie goed is verlopen en dat er geen complicaties zijn opgetreden. Fabrizio is nog een beetje groggy, maar stelt het goed. Op een na-foto is het nog wachten. Voorlopig is zijn neus nog gehuld in een verband.

De operatie heeft ongeveer anderhalf uur geduurd en zal zoals de bilvergroting van Pommeline ook gedeeld worden YouTube.