'Temptation' Fabrizio bezoekt plastische chirurg: "Ik wil een neuscorrectie"

17 april 2018

23u03 0 Showbizz "Ik zit er al enkele jaren mee", steekt Fabrizio van wal. "Mijn neus. Die wil ik laten verkleinen." Samen met wederhelft Pommeline is hij te gast bij Diana Gabriels, dé plastische chirurg van de 'Temptation Island'-deelnemers.

Eerder zaten onder meer Rosanna, Zwanetta en Pommeline tegenover haar in de praktijk, en dit keer heeft Fabrizio (26), geflankeerd door Pommeline (23), zijn weg gevonden naar de Nederlandse chirurg. Hij zit al een paar jaar verveeld met zijn neus, althans de grootte ervan: "Het stoort me niet extreem, maar ik zou hem wel willen laten verkleinen of liften. Hij hangt een beetje", aldus de verleider. "Er zit ook een bultje op", vult Pommeline aan. "Ja, dat mag eventueel ook wel weg. Als je toch bezig bent", lacht Fabrizio. Diana stelt voor om Fabrizio's neus iets strakker en fijner te maken. Ze meent ook te weten waaraan Fabrizio het betreffende deel van zichzelf te danken heeft: aan zijn Griekse roots.

360 cc

Terwijl Fabrizio er wat ongemakkelijk en vertwijfeld bij zit, voelt Pommeline zich volledig in haar nopjes wanneer Gabriels een paar siliconen implantaten op tafel zwiert. Pommeline is namelijk niet meer honderd procent tevreden over de bilvergroting die ze enige tijd geleden liet uitvoeren. Toen werd haar poep met lichaamseigen vet opgevuld, maar nu overweegt ze bilimplantaten. "De vorm is mooi gebleven, maar het gewenste 'bolletje' is er niet", aldus Pommeline, die zich laat inspireren door de bips van ex-'temptation'-deelneemster Rosanna. Ze refereert daarbij naar het gegeerde 'heuveltje' boven de poep. Na het obligate trek- en knijpwerk raken de dames het al snel eens over de maat: 360 cc. Rest alleen nog een afspraak in te plannen...