‘Temptation’-Demi betrokken bij auto-ongeval MVO

17 februari 2020

07u39 0 Showbizz Na verleider Joshua is ook ‘Temptation Island’-gezicht Demi betrokken geraakt bij een auto-ongeluk. Dat nieuws maakte ze zelf bekend via Instagram.

“Ik ben nog nooit betrokken geweest bij een ongeluk, maar vond dit wel echt heel eng”, schrijft ze op haar Story. “Harde klap gemaakt, nek en rugpijn, maar verder ben ik oké. Ik en een andere bestuurder zijn tegen elkaar aan geknald, maar gelukkig is hij verder ook oké. Man, man, man, wat een dag...” Daarbij deelde ze nog een foto van haar wagen, die met de takelwagen van de site verwijderd moest worden.

Joshua Feytons, die verleider was in het programma, maakte enkele weken geleden bijna hetzelfde mee. Hij was er echter iets erger aan toe. Tijdens een inhaalmanoeuvre raakte de wagen van Joshua een vrachtwagen. Zijn auto ging hierdoor overkop. De klap was bijzonder zwaar. Wellicht ging het om een inschattingsfout, want er was op dat moment geen file. Bij het ongeval vielen twee gewonden: Joshua en de passagier die op z’n achterbank zat. Die laatste kwam er vanaf met lichte verwondingen. De ‘Temptation Island’-verleider zelf liep iets zwaardere verwondingen op.