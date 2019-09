‘Temptation’-Deborah spreekt klare taal: “Tim en ik worden nóóit meer een koppel” TDS

26 september 2019

14u00

Bron: Instagram 4 Showbizz Is er een verzoening in de maak tussen Tim (32) en Deborah uit ‘Temptation Island 2018’? Enkele dagen geleden leek het er nog op te wijzen, toen ‘Timtation’ uitpakte met een opvallende uitspraak in Dag Allemaal. “Ik sluit niet uit dat wij weer samen komen”, klonk het. Maar daar denkt Deborah toch blijkbaar anders over.

Voor Tim was het duidelijk: “Wij komen goed overeen en doen geregeld dingen samen”, zei hij in het weekblad. “Wij zijn nog geen koppel, maar ik sluit niet uit dat wij weer samen komen. Of Deborah mij dan heeft vergeven? Euh, ja.” Een teken aan de wand? De laatste twee worden Deborah en Tim opvallend vaak samen gezien. Op Instagram duiken heel wat foto’s van hen samen op, waardoor hun volgers dachten dat ze weer naar elkaar toegroeiden.

Inmiddels kreeg ook Deborah de woorden van Tim onder ogen. Maar zij laat via Instagram opvallend genoeg weten dat er van nieuwe slaagkansen voor hun relatie geen sprake is. Niet nu, maar ook niet in de toekomst. “Ik heb Tim vergeven, klopt. Dat is tenslotte al twee jaar geleden”, schrijft ze. “Maar wij gaan NOOIT meer een koppel worden. Dit heb ik hem ook gezegd. Daarvoor is er te veel gebeurd tussen ons. Bij deze wou ik het nog eens duidelijk maken voor bepaalde mensen.”

Deborah en Tim namen als gelukkig koppel deel aan ‘Temptation Island’. Temptation’-Tim wilde zijn Deborah ten huwelijk vragen, maar hij werd uiteindelijk smoorverliefd op verleidster Cherish. De Aalstenaar dacht de nieuwe vrouw van zijn leven gevonden te hebben, maar ook dat is uiteindelijk pijnlijk anders uitgedraaid.