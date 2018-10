‘Temptation’-Daniëlle en Mezdi zijn waarschijnlijk terug een koppel, zo bewijst een nieuwe foto MVO

16u41 0 Showbizz Daniëlle en Mezdi, beiden 20 jaar, leken er resoluut een punt achter te zetten aan het einde van ‘Temptation Island’. Nu, enkele maanden later, ziet het er echter naar uit dat de twee weer een koppel zijn.

Een voorbijganger spotte de twee namelijk terwijl Mezdi het ziekenhuis verliet. Hij had eerder deze maand een zwaar motorongeluk. De ‘Temptation’-deelnemer was in het gezelschap van zijn ex, Daniëlle, of misschien is ze zijn ex helemaal niet meer?

Op de foto is echter niet duidelijk te zien of het wel degelijk om Daniëlle gaat. Het meisje in kwestie draagt een capuchon die haar gezicht bedekt, dus men moet afgaan op het woord van de toevallige passant.