‘Temptation’-battle: Alex en Niels gaan op de vuist voor tv-programma TK

11 december 2018

09u53 0 Showbizz Al sinds ‘Temptation Island’ kunnen deelnemer Niels van der Zanden en verleider Alex Maas met moeite door één deur. De twee zullen nu echter eindelijk kunnen bepalen wie van de twee nu precies de sterkste is: ze zullen het uitvechten in de ring voor het tv-programma ‘ Boxing Influencers Battle of the Year’.

Op 15 februari zullen Alex en Niels een robbertje vechten in de boksring. De match zal plaatsvinden in het Topsportcentrum Almere in Nederland. De twee zijn zich intussen al aan het voorbereiden: Alex postte gisteren nog een vlog online waarin hij zijn training deelt.

Alex haalt hiermee zijn slag thuis, want hij daagt Niels al maanden uit tot een gevecht in de ring. Dat het niet botert tussen de twee, is een understatement. In oktober plaatste Alex een filmpje op Instagram waarop te zien is hoe hij Niels en Rosanna op straat lastigvalt. “De grootste snotneus van Nederland Niels uitgedaagd om voor 1x te laten zien dat hij toch een beetje ballen heeft en een man is”, schreef hij erbij. Toen Niels weigerde dat te doen, nam een vriend van Alex het initiatief en viel Niels aan. Er volgden een paar rake klappen.

Op ‘Temptation’ zat het er vanaf dag één bovenhands op tussen Niels en Alex. Die laatste sprak de gevleugelde woorden ‘Ik ga vieze dingen doen met je meisje, vriend’, en toen was het hek van de dam. De krachtpatser zette zijn zinnen op Rosanna en sloeg er uiteindelijk ook in om de vriendin van Niels te verleiden, maar wel pas nadat Niels te ver ging met verleidster Parastoo. Ondanks het bedrog bleven Niels en Rosanna wel bij elkaar. Sterker nog, ze namen dit jaar opnieuw deel aan ‘Temptation Island Vips’. Niels maakte het daarin opnieuw te bont, dit keer met verleidster Fabiola. Alex dook ook opnieuw op als een van de vrijgezellen, maar Rosanna ging dit keer niet in op zijn avances. Rosanna en Niels zijn nog steeds samen; Alex heeft intussen een relatie met zijn ex Erin, met wie hij zich verzoende in het programma ‘Ex on the Beach: Double Dutch’.