'Temptation Alex' veroordeeld tot celstraf met uitstel na vechtpartij om gesloten pitazaak Alexander Haezebrouck

07 februari 2018

11u26

Bron: Eigen berichtgeving 16 Showbizz Alexander Maas, beter bekend als 'Temptation Alex' uit de vorige editie van 'Temptation Island' is veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf met uitstel nadat hij een man twee gebroken ribben schopte in Roeselare.

Op twee maart vorig jaar schopte Maas een man uit Moorslede twee gebroken ribben nadat een zoektocht naar een pitazaak op niets uitdraaide. Alex (27) deed die avond samen met andere deelnemers Danyla, Ken en Lise een acte de présence in café De Chicon in Roeselare.

Omstreeks 2.30 uur liet Alex aan één van de aanwezigen weten dat hij honger had, ze besloten samen met Danyla op zoek te gaan naar een pitazaak in Roeselare. Omdat alle pitazaken in de streek gesloten bleken, kreeg Alex het bij de derde zaak op zijn heupen. Hij wou zelf achter het stuur van de auto kruipen en probeerde de sleutels van de man, die ook gemeenteraadslid is, af te nemen. Toen hij dat niet wou, werd hij door de spierbundel uit Temptation Island tegen de grond gewerkt en kreeg hij enkele rake schoppen.

De jonge Moorsledenaar kon wegkruipen naar zijn auto, en in het ziekenhuis werden twee gebroken ribben vastgesteld. Het openbaar ministerie wees op het opvliegend karakter van de spierbundel uit Temptation Island. Op camerabeelden in het café was al te zien dat hij zich agressief opstelde tijdens een discussie over een pet. Alex Maas stuurde vanmorgen zijn kat naar de rechtbank in Kortrijk.