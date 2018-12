‘Temptation’-Alex maakt (letterlijk) zijn borst nat in eerste vlog SD

10 december 2018

15u20 0 Showbizz Alex Maas (27), de gespierde verleider uit ‘Temptation Island’, is voortaan ook vlogger. Op zijn Youtube-kanaal, ‘Alex Mass’, deelde hij vandaag zijn eerste video, over fitness.

“Hey, Alex hier. Sommige mensen zullen me misschien kennen van ‘Temptation Island’ en andere programma’s die ik in het verleden heb gedaan. De komende tijd ga ik vloggen", steekt de Nederlander van wal. “Ik ga proberen zo veel mogelijk leuke dingen te laten zien van mezelf: mooie auto’s, trainingsvideo’s, grapjes die ik uithaal met Erin (zijn vriendin nvdr.) en allemaal andere coole dingen.”

Zijn eerste video is meteen een tien minuten durende fitnessvideo waarin Alex ons meeneemt naar een trainingssessie op het strand. “Het belooft een pittige training te worden. Ik vind het belangrijk om lichamelijk en geestelijk tot het uiterste te gaan”, klinkt het. En dat is niet gelogen. Zijn personal trainer Mike legt er meteen stevig de zweep op en stuurt Alex in looppas langs de kustlijn met een gewichtzak op z'n schouder. Daarna zien we hem ook nog in de weer met een battle rope en gewichten. Afsluiten doet de bezwete verleider met push-ups.

Wie niet zo tuk is op fitnessvideo’s hoeft echter niet te treuren, want Alex heeft nog meer in petto voor zijn kanaal. “Er komen een hoop leuke dingen aan. Abonneer allemaal op mijn kanaal en dan ga ik proberen om wekelijks de vetste dingen te laten zien. See you soon”, sluit hij af, gevolgd door zijn alom bekende hagelwitte glimlach.