‘Tegen De Sterren Op’-acteur Chris Van Espen is verliefd op beste vriendin Redactie

22 april 2020

06u00

Bron: Story 1 Showbizz Chris Van Espen (41), bekend van zijn imitaties van onder anderen Sam Gooris, Showbizz Bart en Jani in ‘ Chris Van Espen (41), bekend van zijn imitaties van onder anderen Sam Gooris, Showbizz Bart en Jani in ‘ Tegen de Sterren Op ’, is vrijgezel af. De acteur heeft een relatie met zijn beste vriendin. Dat vertelt hij in Story.

“We kennen elkaar al zeven jaar, maar pas na vijf jaar is de vonk overgeslagen”, vertelt hij. “Toch altijd een risico, want als het dan niet werkt, ben je ineens je lief én je beste vriendin kwijt. Maar het gaat zelfs beter dan ik had kunnen denken, we zijn heel gelukkig.”

Twee jaar geleden vertelde Chris nog in Story dat hij had besloten vrijgezel te blijven, omdat hij zich beter voelde zonder relatie. “Ik vind dat koppels het elkaar vaak heel moeilijk maken. Ze zeggen altijd dat je aan een relatie moet werken, maar daar komt dan ook de nodige stress bij kijken. Na een zware werkdag wil ik thuis op mijn gemak kunnen relaxen.”

Al was hij toch niet helemaal blind voor de mooie aspecten van een relatie. “Iemand graag zien: dat gevoel kun je niet kopen. En wie weet, misschien kom ik ooit nog iemand tegen met wie het lukt. Maar hoe ouder ik word, hoe kieskeuriger. Mijn partner zou sowieso iemand moeten zijn die op dezelfde manier in het leven staat als ik.”

Lees ook:

Acteurs Jo Hens en Chris Van Espen laten zich waxen voor ‘Ladies Night’

Chris Van Espen ziet nieuwe relatie al na twee maanden stranden