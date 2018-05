"Te oud en te lelijk": waarom Hugh Grant niet meer in romkoms te zien is TC

15 mei 2018

12u17 0 Showbizz Hugh Grant (57) lijkt als acteur een nieuwe weg te hebben ingeslagen. Voorbij is de periode dat hij enkel in romkoms opdook. Tegenwoordig kiest hij meer voor het dramatische genre. De reden is volgens hem even logisch als simpel. "Ik ben te oud en lelijk geworden om nog in romantische komedies te spelen."

Jarenlang stond Hugh Grant bekend als een zogenaamde 'one trick pony'. Een acteur die zichzelf bleef herhalen om succesvol te blijven. De personages die Hugh jarenlang vertolkte waren immers altijd perfect inwisselbaar: allemaal even slungelig, stuntelig maar o zo charmant. De premier in 'Love Actually', de uitbater van het winkeltje met reisboeken in 'Notting Hill' of de bebrilde vrijgezel Charles in 'Four Weddings and a Funeral': eigenlijk was dat min of meer hetzelfde personage. Maar Hugh legde die kritiek naast zich neer en deed jarenlang lustig verder. Het legde hem in ieder geval geen windeieren, want de Brit werd op die manier een van de best betaalde acteurs van zijn generatie. Maar nu is er dus een einde gekomen aan dat tijdperk.

Geen romantiek meer

Recent zagen we hem als de slechterik in 'Paddington 2' en als de onderdanige echtgenoot van Meryl Streep in het drama 'Florence Foster Jenkins'. Binnenkort is Grant dan weer op tv te zien in de dramareeks 'A Very English Scandal', waarin hij de verguisde Britse politicus Jeremy Thorpe zal spelen. Producties waarin de romantiek ver te zoeken is. "Die periode is inderdaad afgesloten", bevestigde Hugh in een interview. "Omdat ik te oud en te lelijk ben geworden om de charmante verleider te spelen. Ik was dus verplicht om mijn carrière een nieuwe wending te geven. En ik moet zeggen: dat werkt verfrissend. Ik was al dat geflirt en gezoen voor de camera's toch een beetje beu aan het raken."