‘Tante’ Jacky Lafon maakt kinderdromen waar Christophe D'Huysser

18 maart 2018

17u48 0 Showbizz Dat Jacky Lafon het hart op de juiste plaats heeft, is al lang geen geheim meer. Afgelopen weekend trakteerde de actrice tien kindjes met een levensbedreigende ziekte op een onvergetelijke trip naar Disneyland Paris.

Om haar jubileumjaar in stijl af te sluiten, had Jacky Lafon, die vijftig jaar op de planken staat, nog één grote wens: voor het eerst in tien jaar nog eens met kankerpatiëntjes naar Disneyland Paris gaan. En afgelopen weekend was het dan eindelijk zover. ‘Als ik zie hoe die kindjes opfleuren na een ontmoeting met Mickey Mouse of een andere figuur, dan loont het telkens opnieuw de moeite om dit met hart en ziel te organiseren. Disneyland Paris is voor die kinderen het beste medicijn tegen al hun verdriet, zorgen en pijn. In het verleden ben ik er al 35 geweest, telkens met zieke kindjes. Gaande van brandwondenpatiënten tot kansarme kinderen. Voor die kinderen wordt hun ultieme droom eindelijk werkelijkheid. Ze voelen zich echt een prinses of piraat.’

Jacky werd dan ook op handen gedragen door de kinderen. ‘Van mij krijgen ze alles. Dat verdienen ze ook. Die kindjes zijn zo moedig en sterk. Zo’n uitstap is dan ook best wel emotioneel voor mij. Niet op het moment zelf, want in Disneyland Paris laat ik het kind in mij volledig los. Ik wandel al zingend en dansend door de parken en kruip in alle attracties. Tante Jacky, zoals de kinderen me noemen, heeft nergens schrik van. (lacht) Maar nu ik weer thuis ben, krijg ik altijd een klopje. Die kinderen zijn zo positief ingesteld. Daar kunnen wij als volwassenen alleen maar een voorbeeld aan nemen.’

Voor het geval dat één van de kindjes zich onwel zou voelen tijdens de uitstap, reisde er ook een kinderverzorgster en hoofdverpleger mee. En ook spoedarts Luc Beaucourt was van de partij. ‘Hij heeft ons al een paar keer vergezeld en de kinderen zijn zot van hem. Hoe streng hij in het ziekenhuis is, hoe zachtaardig hij naar die kindjes toe is. Het is een echte teddybeer. (lacht) Ik werd omringd door een goed medisch team zodat de ouders hun kindjes met een gerust hart bij mij konden laten.’

Natuurlijk kost zo’n reis ook best wel wat centjes, maar gelukkig kon de actrice rekenen op de financiële steun van enkele sponsors. ‘Michel Van den Brande van The Sky Is The Limit heeft onze VIP-bus volledig gefinancierd zodat we heel comfortabel naar daar konden reizen. En Service Club Marnixring De Loteling heeft ons een prachtige cheque overhandigd van 10.250 euro. Maar mijn grootste dank gaat toch uit naar Make-A-Wish. Zonder hun ondersteuning was me dit nooit gelukt.’