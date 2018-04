"Sylvie Meis zet Nederlandse arts nu al aan de deur" Tom Tates

25 april 2018

16u37

Bron: AD 1 Showbizz Zakenvrouw en lingeriemodel Sylvie Meis (40) heeft haar kortstondige liefdesrelatie met de in Hamburg werkende Nederlandse dermatoloog Sander Klieverik (32) alweer beëindigd. Volgens de Duitse showbizzglossy Gala , waarvoor de blondine een column schrijft, is Meis sinds kort weer vrijgezel.

Het blad noemt de gestrande relatie van Sylvie met de huidarts "een helaas mislukte turbo-affaire", omdat de twee "slechts een paar maanden" een romance hadden. Waarom de twee hun prille relatie hebben gestaakt, is onbekend. Meis heeft de recente breuk nog niet bevestigd, maar volgens Duitse media is het bericht in Gala veelzeggend en honderd procent waar, omdat ze als schrijfster onder contract staat bij het blad. "Gala zou het nieuws nooit brengen als het niet klopt", zo melden meerdere sites.

Tot oktober vorig jaar was Sylvie Meis verloofd met de schatrijke zakenman Charbel Aouad uit Dubai. Daarvoor datete ze onder meer met de Zwitserse nachtclubeigenaar Maurice Mobetie, de Franse zakenman Guillaume Zarka en de Amerikaanse investeringsbankier Samuel Deutsch. Tijdens haar huwelijk met voetballer Rafael van der Vaart kreeg ze zoon Damián Rafael (11).



Hoe lang de romance van Meis en Klieverik, afkomstig uit de Overijsselse plaats Denekamp, heeft geduurd is onbekend. Volgens Gala en andere media werden ze afgelopen de afgelopen maanden regelmatig gezien in het Hamburgse restaurant Palazzo. Ook sliepen ze samen in het chique hotel Vier Jahreszeiten. Verder dompelden de toenmalige tortelduifjes zich in maart drie dagen lang onder in de luxe van het vijfsterren historische kasteel Weissenhaus aan de Duitse Oostzee en werd ze in mode- en liefdesstad Parijs gezien. Daarnaast was Klieverik aanwezig op het besloten glamourfeest dat de blondine onlangs in haar woonplaats Hamburg gaf voor haar verjaardag.

Uiterlijk

Mogelijk is Sylvie Sander Klieverik begin dit jaar in kliniek Dermatologikum in Hamburg (waar Klieverik werkt, red.) tegen het lijf gelopen, want van de ex van Rafael van der Vaart is bekend dat ze constant met haar uiterlijk bezig is. "Ik ben mijn huid, haar en nagels aan het verwennen", vertrouwde ze haar Instagramvolgers onlangs nog toe bij een fotootje waarop ze een schoonheidsdrankje dronk.

Aan de Duitse zender RTL vertelde Sylvie vorig jaar, kort na het verbreken van haar verloving met Aouad: "De periode van de relatiebreuk was een zware tijd. Ik had totaal niet verwacht dat ik binnen een jaar zou gaan verloven en dat die zo snel op de klippen zou lopen. Ik heb met heel mijn hart ja gezegd tegen de relatie met Charbel, maar achteraf blijkt dat liefde alleen niet voldoende is", aldus Meis. Op de vraag hoe het met haar liefdesleven gesteld is, antwoordde ze openhartig: "Ik heb regelmatig het gevoel dat het zwaar is en het niet meevalt om de juiste man in mijn leven te vinden."

