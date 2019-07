‘Supernanny’ Wendy Bosmans verkoopt nu deuren: “Geen tijd voor een comeback” Redactie

17 juli 2019

12u42

Bron: Nieuwsblad 1 TV Vijftien jaar geleden hielp ze ouders en kijkers uit de nood door te vertellen hoe je je onhandelbare kinderen het best opvoedde, nu verkoopt Wendy Bosmans ramen en deuren. Van een carrièreswitch gesproken. “Op het laatste was ik mezelf moe gehoord.”

Net als haar job van opvoedster is ook de bril van Wend Bosmans verdwenen. “Ik heb mijn ogen laten laseren ten tijde van ‘Supernanny’”, vertelt Wendy Bosmans aan het Nieuwsblad. “In eerste instantie had ik mijn bril op tv nog steeds op, om de kijkers niet te bruuskeren. Maar in het laatste seizoen ging hij definitief af.” Sinds 2012 is Bosmans gestopt als psychologe en opvoedingsdeskundige. “Ik was al even van het scherm verdwenen, maar ik gaf nog steeds lezingen over opvoeding. Op het laatste was ik mezelf moe gehoord. Ik viel in herhaling. Mijn twee dochters werden ook groter en hadden mijn aanwezigheid meer nodig. Dus ging ik aan de slag in een schrijnwerkerij waar ramen en deuren op maat worden gemaakt.”

Wendy werkt in het bedrijf van haar man. “In het verleden hielp ik er al mee na mijn werkuren. Toen zijn zaak ging uitbreiden, ben ik hier voltijds komen werken en medezaakvoerder geworden. Ik doe alle cijfertjes: offertes, berekeningen, betalingen. Zodra het verkocht is, gaat het naar mijn man.” Vaak wordt ze als Supernanny niet meer herkend. “Het eerste seizoen van ‘Supernanny’ nam ik op toen ik zwanger was van mijn jongste kind, en die wordt deze zomer 14. De laatste aflevering kwam tien jaar geleden op de buis. Jonge bouwers hebben me nooit op tv gezien. Alleen hun ouders herkennen me.”

Aan een comeback denkt Bosmans niet. “Ik heb veel plezier aan die tijd beleefd en er voldoening uit gehaald. Maar als VTM belt, zit ik met een probleem. Niet dat ik het vak ben verleerd - ik heb nog altijd de kennis en ervaring en ben mama van twee pubers. Het zou gewoon niet meer in mijn agenda in te passen zijn.”