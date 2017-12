'Stranger Things' Charlie Heaton en Natalia Dyer zijn officieel een koppel EVDB

14u14 0 Photo News Showbizz Sommige fans hadden het al door, maar nu is het officieel: Charlie Heaton en Natalia Dyer zijn niet enkel in de serie 'Stranger Things' gek op elkaar. De acteurs zijn ook in het echte leven voor elkaar gevallen.

Opgelet, als je het tweede seizoen van 'Stranger Things' nog niet gezien hebt, stop je nu beter met lezen.

Jonathan Byers en Nancy Wheeler worden in het tweede seizoen eindelijk een koppel (sorry, Steve). Nu is officieel bekendgemaakt dat de acteurs ook in het echte leven voor elkaar gevallen zijn. Het koppel maakte zijn eerste officiële debuut op de rode loper van de Fashion Awards 2017 in Londen.

