'Stranger Things'-bedenkers tot excuses gedwongen

14 maart 2018

12u56 0 Showbizz Matt en Ross Duffer zouden zich schuldig gemaakt hebben aan 'verbaal misbruik tegenover vrouwen'.

De beschuldigingen kwamen van setmedewerkster Peyton Brown. Zij postte op de social media dat ze niet meer op de set van de Netflix-hitserie 'Stranger Things' wilde verschijnen omdat er consequent ongepaste opmerkingen over en tegenover vrouwen vielen. "Ik was persoonlijk getuige hoe twee leidinggevende mannen op set verschillende vrouwen verbaal mishandelden. Door ongepast en zelfs seksistisch taalgebruik te hanteren. Ze schreeuwden, ze beledigden en ze bedreigden vrouwen om de haverklap met ontslag, zonder dat daar een goeie reden voor was. Die mannen voerden echt een schrikbewind en zorgden ervoor dat elke vrouw op de set, ook enkele van de sterren, doodsbang voor hen waren."

"Stress'

De gebroeders Duffer reageerden ondertussen op de verwijten én verontschuldigden zich ook. "Door de vaak stresserende toestanden tijdens het filmen gebeurt het soms dat er potjes overkoken en er dingen gezegd worden die beter niet gezegd worden. De hitte van de strijd, weet je wel? We verontschuldigen ons ook aan iedereen die zich hierdoor gekwetst voelde. Anderzijds menen we ook dat wij iedereen op de set gelijk behandelen, of medewerkers nu mannen of vrouwen zijn. We streven er ook constant naar om een sfeer te creëren die creativiteit en samenwerking stimuleert. We denken ook dat we daar meestal in slagen, gezien de kwaliteit van de reeks, het succes dat ze kent en de passie waarmee acteurs en crew er aan werken. Het zou oneerlijk zijn om onze tv-set nu te bestempelen als een vrouwonvriendelijke omgeving omwille van een paar jammerlijke uitschuivers. Dat zou de waarheid immers geweld aandoen. Maar nogmaals: we excuseren ons tegenover iedereen die zich stoorde aan ons taalgebruik. We proberen daar in de toekomst aan te werken." De producers van de reeks voegen er fijntjes aan toe dat eerder al beslist was dat 'klokkenluider' Peyton niet meer aan de nieuwe reeks zou meewerken. "Misschien kan je dit dus ook catalogeren als een wraakactie van een ongelukkige ex-medewerker."