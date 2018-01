'Stranger Things'-actrice wordt vrouwelijke Sherlock Holmes in nieuwe film TC

Het gaat hard voor Millie Bobby Brown, de actrice die Eleven speelt in de fel bejubelde Netflix-reeks 'Strangers Things'. Eerder raakte al bekend dat ze een rol te pakken heeft in de nieuwe monsterfilm 'Godzilla: King of Monsters'. Nu werd bevestigd dat ze ook de hoofdrol zal spelen in een nieuwe filmfranchise. Millie zal immers de rol van Enola Holmes spelen in een nieuwe film, gebaseerd op de boeken van Nancy Springer. Die zijn een soort spin-off van de klassieke detectiveverhalen van sir Arthur Conan Doyles over detective Sherlock Holmes. Enola is in die boeken het jongere zusje van Sherlock en zijn broer Mycroft. De opnamen van die nieuwe film beginnen nog dit jaar. Het is de bedoeling dat het een heuse filmreeks wordt, analoog naar de 'Sherlock Holmes'-films met Robert Downey jr in de hoofdrol.