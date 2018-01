'Stranger Things'-acteur Finn Wolfhard geeft eerste grote optreden met band EVDB

Finn Wolfhard (15), bekend door zijn rollen in 'Stranger Things' en 'IT', heeft een eerste optreden gegeven met zijn band Calpurnia. Zoals verwacht kon worden, werd het publiek helemaal wild door het zien van de enorm getalenteerde acteur als rockster.

Finn Wolfhard werd op korte tijd enorm bekend. Dat heeft hij te danken aan zijn rol als Mike in de enorm populaire Netflix-serie 'Stranger Things'. Enkele maanden geleden kondigde hij aan dat hij een album zou uitbrengen. Ondertussen heeft Calpurnia al enkele kleinere optredens achter de rug, maar gisteren stonden ze voor het eerst in New York.

De band heeft nog geen eigen nummers uitgebracht, maar speelde die wel tijdens het optreden. Het publiek schreeuwde zowat continue en ook smartphones werden constant in de aanslag gehouden. De link met 'Stranger Things' wordt onophoudelijk gemaakt door het publiek. Wolfhard vraagt hen verschillende keren om te kalmeren en het veilig te houden. Op een bepaald moment zegt hij: "Ik weet het, ik speelde in een televisieprogramma. Maar raad eens? Op dit moment speel ik niet in een televisieprogramma. Niet vanaf nu."