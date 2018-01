'Storm Chaser' stierf aan overdosis TC

25 januari 2018

10u41 0 Showbizz Discovery Channel-presentator overleed aan boord van een cruiseboot. Hij zou gestorven zijn aan een dodelijke cocktail van alcohol en drugs.

Joel Taylor werd 38 jaar. Hij was één van de zogenaamde stormjagers die in het Discovery Channel-programma 'Storm Chasers' de achtervolging inzette op tornado's en andere stormen. Daarbij brachten hij samen met zijn collega's de indrukwekkende kracht en vernielingen in beeld die zo'n storm teweeg kan brengen. Taylor stierf toen hij een cruise maakte op het bekende schip Harmony of the Seas, waarmee hij op dat moment door de Caraïben voer. Volgens website TMZ zou een dodelijke mix van alcohol en drugs aan de basis liggen van zijn overlijden. Tijdens de partycruise waaraan hij deelnam zouden er flinke hoeveelheden drugs gebruikt zijn aan boord. En Joel zou daar stevig aan meegedaan hebben. De doodsoorzaak moet nog officieel bevestigd worden. Maar de getuige die hem het laatst zag bevestigde in ieder geval dat de stormjager op dat moment op zijn minst zwaar in de wind was.