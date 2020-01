‘Start to Kamp Waes’ is begonnen: eerste schema online SDE

14 januari 2020

07u22 1 Showbizz De Vlaming is duidelijk klaar om zijn goede voornemens om te zetten in daden: zo'n 100.000 mensen schreven zich in voor ‘Start to Kamp Waes’, een trainingsschema waarin je in acht weken tijd klaargestoomd wordt voor de fysieke proeven van het Belgisch leger. Het eerste schema is ondertussen verkrijgbaar.

Twintig minuten joggen en vier krachtoefeningen: op een halfuurtje tijd voltooi je zo het eerste trainingsschema van ‘Start to Kamp Waes’. Dat werd opgesteld door dokter Ruud Van Thienen, die als sportarts met Team Belgium naar de Olympische Spelen ging en Victor Campenaerts bij zijn werelduurrecord begeleidde. Een man die dus weet waarover hij het heeft.

Wie het schema drie keer per week volgt - met telkens een rustdag tussen - zou na acht weken klaar moeten zijn om de fysieke toelatingsproeven van het Belgisch leger te kunnen halen. Zo’n 100.000 Vlamingen schreven zich al in. Wie geïnteresseerd is of de instructiefilmpjes wil bekijken, kan hier terecht.