'Start 2 Run'-app Evy Gruyaert verovert Europa

16 juni 2020

Vlaanderen leerde lopen met de 'Start 2 Run'-app, waarin Evy Gruyaert (40) je begeleidt bij het lopen. Nadat eerder ook Nederland al voor de bijl ging, is nu ook de rest van Europa aan de beurt.

Dinsdag werd ‘Start 2 Run’ gelanceerd in Duitsland, met fitness expert Fernanda Brandão als de Evy Gruyaert van dienst. In juli en augustus volgen lanceringen met een Waalse, Franse, Engelse, Italiaanse, Portugese en Zwitserse celebrity. De Scandinavische & Spaanse versies zijn in het najaar aan de beurt. “De plannen om Start 2 Run in Europa uit te rollen zijn een logisch gevolg van de volledige herwerking van de app die we eind december doorgevoerd hebben", zegt brand manager Marijke De Vuyst. “De Covid-19 crisis heeft bovendien de gesprekken met de diverse ambassadeurs in de diverse landen in een stroomversnelling gebracht.”

Dat klopt inderdaad. De app is in België en Nederland al 1.650.000 keer gedownload en kan rekenen op 600.000 actieve gebruikers. De coronacrisis en de aanbevelingen om te bewegen (dicht bij huis), zorgden voor een extra ‘boom’. Het aantal actieve gebruikers bedroeg in de voorbije 10 weken het dubbele tegenover de eerste tien weken van het jaar, het aantal trainingen en geregistreerde kilometers ligt sindsdien 2,5 keer zo hoog als begin dit jaar. “Het besef dat bewegen goed voor je is, zowel fysiek als mentaal, is de laatste weken enorm gegroeid”, zegt De Vuyst. “Dat merken we enerzijds in de app cijfers en tegelijk ook in de persoonlijke berichten die we krijgen via onze actieve Start 2 Run community.”