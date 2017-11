'Star Wars'-ster vindt liefde op de trein Redactie

Daisy Ridley, Rey in de nieuwe reeks 'Star Wars'-films, zou immers een relatie begonnen zijn met Tom Bateman, de acteur die ze ontmoette op de set van haar nieuwe film 'Murder on the Orient Express'.

Een producer van de film verklapte het nieuws aan de Britse pers. Daisy was tot voor kort nog samen met Charlie Hamblett en werd ook gelinkt aan popzanger Nick Jonas. Maar blijkbaar moesten die heren het nu afleggen tegen Tom.