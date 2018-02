'Star Trek'-acteur William Shatner (86) tekent nieuw platencontract EVDB

17 februari 2018

09u50 0 Showbizz Captain Kirk-acteur William Shatner heeft op 86-jarige leeftijd een platencontract getekend bij een countrymuziekbedrijf. We zouden binnenkort een nieuwe plaat van hem te horen krijgen.

Shatner tekende bij Heartland Records Nashville en "werkt momenteel aan een heel speciaal project dat later dit jaar zal uitgebracht worden."

Die informatie werd gedeeld in een persbericht, maar veel details krijgen we niet. Heartland Records belooft dat er "binnenkort meer details bekendgemaakt zullen worden."

Dit is niet het begin van Shatners muziekcarrière. De acteur bracht al acht platen uit, waarvan 'Ponder the Mystery' in 2013 de meest recente was.

Ook bekend is dat de acteur een goede band heeft met countrymuzikant Brad Paisley. Hij speelde al enkele kleine rolletjes in de muziekvideo's van Paisley.