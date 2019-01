‘Stalker’ van Ilse De Meulemeester gaat in tegenaanval en schakelt privédetective in na ‘aanslag’ op ex-miss DBJ

17 januari 2019

07u06 0 Showbizz De Nederlandse zakenman J.P. zoekt in een krantenadvertentie naar ooggetuigen die de aanrijding tussen zichzelf en Ilse De Meulemeester (47) hebben gezien. De ex-miss beweert dat het voorval ‘een aanslag’ was nadat de man haar een hele tijd stalkte. De Nederlander schakelt nu een privédetective in om het tegendeel te bewijzen.

Op 22 april 2013 deed er zich een lichte aanrijding voor tussen een blauwe Porsche Cayenne en een zwarte Range Rover Sport op de Mechelsesteenweg in Antwerpen. ‘Een aanslag’ noemde ex-miss Ilse De Meulemeester het later. Volgens haar ging het om een opzettelijke aanrijding waaraan ze een whiplash overhield en haar zoon een ontwrichte knie.

De aanrijding was geen toeval volgens de Meulemeester want de Nederlandse zakenman J.P. zou een ‘ziekelijke stalker’ zijn. Na hun ontmoeting op een exclusief feestje enkele jaren geleden, leken ze eerst goed bevriend. Maar geleidelijk doken verhalen op over toenemende problemen.

Die botsing in Antwerpen is volgens de zakenman louter een toevallig accident en om dat argument te staven gaat de Nederlander nu via een advertentie in de krant en een privédetective op zoek naar ooggetuigen die de aanrijding in april 2013 zagen gebeuren. In de advertentie staat dat “bruikbare en verifieerbare informatie” en inlichtingen die “leiden tot de oplossing” een beloning kunnen opleveren.

Raadkamer

Op 24 januari zal de zaak voor de raadkamer behandeld worden. Het gaat meer bepaald om de klacht die J.P. tegen Ilse De Meulemeester indiende voor lasterlijke aangifte, zo bevestigt het Antwerpse parket aan Het Nieuwsblad. Het openbaar ministerie zal op die zitting vragen om de gewezen Miss België buiten vervolging te stellen. Tenzij nieuwe getuigen alsnog een nieuw licht op de zaak werpen.

Ilse De Meulemeester reageerde niet op de zaak, net zomin als haar advocaat. “Het Openbaar Ministerie ziet de zaak blijkbaar anders dan de klagende partij. En ook getuigen in het dossier hebben een andere kijk”, zegt meester Alex Trappeniers. “Wij wachten de raadkamer van 24 januari af. Die zal beslissen wat er van aan is.”