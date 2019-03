“Staf! Lelijken duvel!” Staf Coppens verrast zijn mama in ‘Weg met ons ma’ DBJ

18 maart 2019

In Weg Met Ons Ma neemt Staf Coppens zijn mama Agnes mee naar de Filipijnen, voor een reis vol extreme verrassingen. Staf heeft een pittig do to-lijstje opgesteld en laat zijn mama op een bijzondere manier kennismaken met de hoofdstad Manilla. De huiveringwekkende Edge Coaster lijkt hem de ideale manier. Voor wie geen hoogtevrees heeft tenminste, want de rollercoaster kijkt immers naar beneden vanop 180 meter hoogte... Een akelige ervaring voor Agnes, die haar angst uitroept. “Staf! Lelijke duvel!”