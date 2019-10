‘Spring’-actrice Annemarie Picard: “Voor televisie vragen ze me niet meer, dat is mijn eigen schuld” Redactie

22 oktober 2019

14u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Een gebrek aan talent was het niet, maar m’n ellebogen wilden niet mee”, vertelt Annemarie Picard (56) in Dag Allemaal over haar acteercarrière, die een stuk rijker had kunnen zijn. Maar die frustraties heeft de levensgezellin van Pol Goossen achter zich gelaten. Binnenkort staat ze op de planken met een monoloog, die een erg verrassende titel meekreeg.

Pol Goossen, sinds jaar en dag Frank Bomans in ‘Thuis’, is zeventig ­geworden. Een mijlpaal. Maar daar denkt Pol zelf anders over, zo blijkt. “Die verjaardag kan hem geen lap schelen”, zegt ­Annemarie lachend. “Als hij maar gezond is, meer telt er niet voor Pol.” Hij en Annemarie zijn al meer dan een kwarteeuw samen. Een koppel waarbij de liefde onaantastbaar lijkt. ‘Mijn Briljante Scheiding’, de titel van Annemaries jongste monoloog, wekt dan ook verbazing op. “Het is voor alle duidelijkheid geen stuk dat op mijn eigen leven is gebaseerd”, vertelt de actrice. “Pol en ik zijn wel degelijk nog altijd samen. Maar wel op onze manier.”

Waarmee je bedoelt?

Wel, wij zijn bijvoorbeeld nooit getrouwd. Pol en ik, we leven graag apart ­together.

Een latrelatie dus.

Juist, en dat werkt na 26 jaar nog altijd heel goed voor ons. Het geeft ons ruimte en vrijheid om ons eigen ding te doen. Daar hebben we allebei behoefte aan en dat moet je ook durven ­zeggen tegen elkaar.

Jullie hebben dus een goeie relatie en, in zekere zin, ook een briljante scheiding, zoals de titel van je monoloog zegt.

(lacht) Als je ‘t zo bekijkt wel, ja. Voor ons is het perfect zo: samen en toch apart leven. Ik denk dat er heel wat minder relaties zouden stuklopen als partners elkaar meer vrijheid zouden gunnen. Zodra mensen hun relatie te ­versmachtend of te confronterend vinden, gaan ze op zoek naar iets anders.

Is dat ook de teneur van je ­monoloog?

‘Mijn briljante scheiding’ gaat over een dame die vertelt over haar echtscheiding. Het is een heel mooi en subtiel verhaal. Angèle, zo heet het personage, gaat dus niet met de botte bijl te werk. En ze laat zich niet compromitterend uit tegenover haar ex-man die haar bedrogen heeft. De tekst is nu eens poëtisch, dan weer hilarisch. De grappige en emotionele momenten wisselen elkaar af. Het is een vertaling van het Britse stuk ‘My Brilliant Divorce’ van ­Geraldine Aron. Vijftien jaar geleden heeft Dawn French, de beste comédienne ter wereld, Londen platgespeeld met dit stuk.

En nu ga jij dat briljant overdoen in Vlaanderen.

(lacht) Ik ga m’n best doen. Ik heb zoveel zin om er iets moois van te maken! Samen met Machteld Timmermans, mijn coach en regisseur. Op 8 november gaan we in première in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in Antwerpen. Maar ik speel nu al try-outs.

Een mooi theaterproject, maar op tv zien we je niet meer.

Het tv-circuit is een beetje een vicieuze cirkel waar ik nog moeilijk in geraak. Maar ik laat het niet meer aan m’n hartje komen. Die frustratie en pijn heb ik achter mij gelaten.

De pijn en frustratie na alweer een mislukte auditie, bedoel je?

Inderdaad. Tussen m’n dertigste en m’n veertigste was het bijna een fulltime job om audities te doen, maar telkens ging de rol naar iemand anders. En meestal ook naar dezelfde mensen. Ik denk niet dat het een tekort aan talent was, maar m’n ellebogen wilden niet mee. Toen ik twintig was, had ik al het gevoel er niet echt bij te horen. Ik dacht dat de interessante zaken altijd ergens anders gebeurden. Dat bracht een enorme rusteloosheid met zich mee, een paniek van ‘ik vis achter het net. Ik moet dit, ik moet dat...’ Ik heb te veel met een zak over m’n kop gespeeld.

Je liet je niet genoeg zien?

Inderdaad, ik zocht de publiciteit niet genoeg op. Ik dacht: ik moet toch niet naar die of die talkshow gaan? Laat een ander dat maar doen. Zo laat je natuurlijk kansen liggen. Mijn laatste tv-rol was die van Martha in ‘Thuis’, inmiddels alweer zeven jaar geleden.

Word je nog herkend op straat?

Zelden of nooit. Als ze me op de tram herkennen, zeggen ze meestal iets van ‘Ah, de moeder van Katrijn uit ‘Spring’’. Die rol heb ik zes jaar lang gespeeld. Goed voor honderden afleveringen. Da’s ook al elf jaar geleden. Maar zo vaak gebeurt dat niet. En vind ik niet erg, integendeel. Ik hoef niet constant aangesproken te worden. Mij laten ze met rust en dat vind ik zalig. En dat ze me nu niet meer voor tv-rollen vragen, ligt ook wel aan mezelf, hoor. Als ik naar castings zou gaan, zou ik misschien wel nog een tv-rol kunnen bemachtigen. Maar een paar jaar geleden heb ik de knop definitief omgedraaid en ben ik aan een lerarenopleiding ­begonnen, tussen de bakkers en de beenhouwers.

Heb je ook lesgegeven?

Ja, hoor. Ik heb al voor verschillende academies gewerkt, in Brasschaat, Wilrijk, Hemiksem, Schelle... Erg leuk! Ik heb er het karakter niet voor om continu in de picture te staan. En nee, ik hoef niet op tv te komen om gelukkig te zijn. Da’s het voordeel van ouder te worden. Er valt heel wat ballast van je af. Ik kan nu zeggen: ik ben gelukkig, het is goed zoals het is.

Mis je de tv-set niet?

Toen ik met goeie cijfers afstudeerde aan Studio Herman Teirlinck, zei directeur Fons Goris me: ‘Jij gaat nog veel werk hebben als je oud bent!’ Ik was toen 22 en dacht: daar ben ik vet mee. Hij had me een stokoude vrouw zien spelen in een stuk van Vondel en daarmee had ik blijkbaar indruk gemaakt. Ik was toen geen klassieke schoonheid, eerder een beetje te dik. En mijn blonde krullen leken meer op een buxus. Ik was diegene die altijd de oudere rollen moest invullen.

Viviane De Muynck werd ook pas op latere leeftijd gevraagd voor film- en televisierollen...

Ja, misschien word ik de volgende Viviane De Munck. Laat de rimpels maar komen. (lacht)

Je bent 56. Vind je dat al oud?

Nee. Maar ik heb al vaak lesgegeven aan jonge kinderen en die vinden mij een ouwe doos, een bomma! (lachje) Ik verjaar pas in november, maar ik ben al een heel jaar aan ’t zeggen dat ik 57 ben. Zo ben ik nu al gewend aan m’n nieuwe leeftijd.

Heb je het daar toch een beetje moeilijk mee?

Gelukkig niet. Ik zal ook nooit aan m’n lijf laten prutsen. Botox en al die dingen, da’s niks voor mij. De meesten van m’n collega’s laten van alles doen, ik niet. Ik ben benieuwd hoe ik er op m’n 80ste ga uitzien. Als ik het geluk heb om zo oud te worden.

Wie van je collega’s zit weleens bij de plastisch chirurg?

Ik ga geen namen noemen, maar ik zeg geregeld tegen een collega: ‘Ge hebt iets laten doen, hé?’ Ze komen er zelden voor uit, maar ze kunnen dat niet verbergen.

Kinderen heb je niet. Is dat geen gemis?

Ik heb er nooit behoefte aan gehad en heb er ook geen spijt van. Pol heeft twee kinderen en twee kleinkinderen. En ik zie de kinderen van mijn broer en van mijn nicht af en toe. Ik heb er de lusten van en niet de lasten. Er zijn ook al acht miljard mensen op de aardbol. Da’s genoeg. Niet iedereen moet zich voortplanten. Ik heb veel vriendinnen zien scheiden, die in ’t heetst van de strijd alleen met kleine kinderen kwamen te zitten. Da’s paniek en miserie. Dat is me allemaal bespaard gebleven en daar ben ik dankbaar voor.

Je bent dus gelukkig?

Ja, ik ben vrij gelukkig. Zolang ik maar af en toe kan acteren. Meer moet dat niet zijn. Ik ga nu de pannen van het dak spelen in ‘De Briljante Scheiding’ en daarna zien we wel.