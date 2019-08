‘Spring’-acteurs vervoegen Jelle Cleymans in de cast van ‘40-45’ KD

28 augustus 2019

06u39

Jelle Cleymans krijgt oude vrienden op bezoek bij de herneming van '40-45'. Twee acteurs uit de populaire jeugdreeks 'Spring', waarin hij de hoofdrol vertolkte, vervoegen de hoofdcast van de spektakelmusical. Daphne Wellens (31) mag Sarah gaan vertolken, Hans De Munter (66) speelt Leon.

Daphne Wellens zal de rol van het joodse meisje Sarah Liebman delen met Nathalie Meskens, Clara Cleymans en Laura Tesoro. De actrice is geen onbekende voor Studio 100, het bedrijf achter de musical. Ze maakte als kind deel uit van de band 6 Teens, waarmee ze ook in de clips van ‘Samson & Gert’ te zien was. In het vijfde seizoen van ‘Spring’ vervoegde ze de hoofdcast van de populaire reeks als Leen. Ook voor Jonas Van Geel, die haar tegenspeler wordt in ‘40-45', is Daphne geen onbekende. De actrice is één van de drie meters van zijn zoontje Charlie, dat in juni geboren werd.

De bekende acteur Hans De Munter, die in ‘Spring’ gestalte gaf aan de norse vader van danslerares Pia, mag zichzelf voortaan ook tot de hoofdcast van de musical rekenen. Hij wisselt Jo De Meyere en Herbert Flack af in de rol van verzetsleider Leon. De musical is voor hem geen onbekend terrein, want hij maakte al deel uit van het ensemble. Stemactrice Maja Van Honsté wordt ook gepromoveerd tot de hoofdcast. Zij maakte aanvankelijk deel uit van het ensemble en fungeerde als understudy voor Line Ellegiers in de rol van Marie. Voortaan wisselen ze de rol af als hoofdrolspelers. De voorstellingen van ‘40-45' lopen nog tot mei 2020 in Puurs.